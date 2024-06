Muž v bezvědomí ležel na zádech a lapal po dechu. Zkolaboval v úterý po půlnoci v bytě v Hradci Králové. Život mu pomohli zachránit hradečtí strážníci.

Strážníci oživovali muže, který zkolaboval v bytě v Hradci Králové. | Video: Se svolením MPHK

V úterý sedm minut po půlnoci přijali strážníci hradecké městské policie výzvu Kiss Sharp, která oznamovala muže v ohrožení života. „Během několika minut byla hlídka na místě události. V bytě spatřila muže ležícího na zádech, který lapal po dechu a nebyl při vědomí. Nad ním se skláněla žena, která mu poskytovala první pomoc. Strážníci ji okamžitě vystřídali a pokračovali dál v nepřímé srdeční masáži,“ popsala mluvčí strážníků Eva Kněžourová.

Strážníci byli v oživování úspěšní, po chvíli muž nabyl vědomí. „Strážníci ho uložili do stabilizované (zotavovací) polohy a do příjezdu záchranné služby kontrolovali jeho zdravotní stav. Při vyšetření se muž začal chovat vůči zdravotníkům agresivně, proto strážníci pomohli s jeho přemístěním do sanitního vozu,“ doplnila Kněžourová.

