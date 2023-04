Někdy jde i o vteřiny, které mohou zachránit lidský život. Další zkušenost s resuscitací z posledních dnů mají hradečtí strážníci.

Ilustrační foto. | Foto: Zdroj: Městská policie Hrade Králové

Ženy sklánějící se nad nehybně ležícím mužem si všimla hlídka městské policie v Hradci Králové.

"Strážníci okamžitě zareagovali a urychleně se přesunuli k místu. Zjistili, že muž je promodralý a žena právě hovoří s operátorem zdravotnické záchranné služby, který jí dal pokyn k zahájení nepřímé srdeční masáže," popisuje událost mluvčí Městské policie Hradec Králové Eva Kněžourová.

Ztráty a nálezy. Hradečtí strážníci našli holčičku i nádoby s podezřelým obsahem

Strážníci zareagovali hned. "Neprodleně začali s resuscitací. Po chvíli muž nabyl vědomí a začal vnímat okolí. Hlídka ho zabalila do termofolie a do příjezdu zdravotnické záchranné služby kontrolovala jeho zdravotní stav. Zdravotníci si muže převzali do péče," doplnila Kněžourová.