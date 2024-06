Podle Novotného bude letošní ročník Muže roku nečím jiný, protože se slaví dvacet pět let od vzniku soutěže. „Rád bych pozval předcházející vítěze. Bude to i takový vzpomínkový večer, co se událo za ty předcházející roky,“ uvádí k finálovému galavečeru Novotný na webu soutěže .

Finalisty nyní čeká natáčení medailonků, soustředění, nácvik chůze na přehlídkách, což je podle Novotného velmi důležité pro mezinárodní soutěže, kurz rétoriky a řečnictví či kurz finanční gramotnosti. „Nechci, aby muž roku byl jenom o svalech, ale o komplexní osobnostní schránce daného uchazeče,“ podotýká pořadatel.

Novinkou letošního roku je, že je soutěž otevřena mužům až do 34 let, soutěžící z Nového Bydžova je v době konání finále už dokonce o rok starší a je nejstarším letošním finalistou. „V předcházejících letech se hlásilo hodně studentů, nyní to jsou spíše profese. Je velmi zajímavé, že jeden rok se hlásí hodně policistů, poté je to hodně pokrývačů,“ komentuje složení soutěžících David Novotný.

Z top manažera se stal truhlářem: Teď staví designové sauny, které vás okouzlí

Pokud by Jakub Mádl zvítězil, nebyl by prvním Mužem roku z Hradecka, v roce 2000 soutěž vyhrál Jiří Vácha z Hradce Králové a z Hradce byl i Lukáš Vyšehrad, vítěz z roku 2021. Přímo pro Nový Bydžov by to ale byl první úspěch v této soutěži.

Poputuje titul opět na Hradecko? V roce 2021 se Mužem roku stal Lukáš Vyšehrad z Hradce Králové, podívejte se:

Zdroj: DENÍK/ Regina Hellová

Soutěž má i charitativní přesah, letos podpoří Nadační fond Šťastná hvězda, Stacionář Cesta v Náchodě či Stacionář Nona v Novém Městě nad Metují.