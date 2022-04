Například hradecké muzeum nabízí program „Informační válka aneb co dokáže lež?“. Program je určen žákům základních a středních škol. Pracovat v něm budou s pojmy dezinformace, fake news nebo propaganda. Přes webovou platformu budou žáci vyjadřovat anonymně své názory a případné zkušenosti s tématy. Cílem programu je, aby si žáci více uvědomovali rizika spojená s přejímáním informací nejen z internetu, více používali kritické myšlení a informace si ověřovali. Na závěr si účastníci budou moci ve skupinách zahrát hru, při které si ověří sílu dezinformace. Přihlášení na emailu edukace@muzeumhk.cz.

Noční Hradec jako na dlani uvidíte v sobotu z Bílé věže



Mimořádné noční prohlídky Bílé věže každou první sobotu v měsíci návštěvníkům nabídnou pohled na město z ptačí perspektivy v působivém nočním osvětlení. Na prohlídky, které se konají do dubna od 18 do 22 hodin, není potřeba rezervace. Poslední vstup je možný 60 minut před koncem otevírací doby. Od května budou prohlídky možné do 23 hodin, také bez předchozí rezervace.