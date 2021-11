Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravuje v okolí muzea na Eliščině nábřeží tradiční, již XXXII. Muzejní adventní trh. Atmosféru blížících se Vánoc dokreslí také jarmark poctivých řemeslníků z celé republiky a doplní ji široká nabídka kvalitních výrobků z přírodních materiálů v podobě perníků, šperků, paličkovaných krajek, modrotisku, svíček z včelího vosku, mýdla a foukaných vánočních ozdob apod.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Sionu

Muzejní adventní trh se uskuteční od pátku 26. listopadu do neděle 28. listopadu. V pátek trh odstartuje v 15.00 a skončí ve 20.00 hodin. V sobotu zájemci mohou na událost zavítat od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Poslední listopadovou neděli krajské město na Masarykově náměstí slavnostně rozsvítí i vánoční strom.