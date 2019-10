/FOTOGALERIE/ Výstavní budova Muzea východních Čech se po dvou letech znovu otevře návštěvníkům.

Otevření nově zrekonstruovaného Muzea východních Čech v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Příchozí čeká od začátku listopadu pět expozic. Otevřeno bude od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, v pátek do 20 hodin.