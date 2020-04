Pomůcky Jan Kašpar nedodává jen místní doktorce, ale i do hradecké fakultní nemocnice: „Tam jsem panu primáři Koblížovi z plicního dodal 25 štítů.“

Dobré nápady přicházejí v noci

Další část produkce věnoval truhlář i hořickému Domovu důchodců a Domácímu hospicu Duha. „Jelikož není teď po truhlařině taková poptávka, tak jsem přemýšlel, jak pomoci. A protože většinu věcí a výrobků vymýšlím před spaním, tak mě při jedné takové dřímotě napadlo vyrábět štíty pro zdravotníky,“ říká s vlastnoručně vyrobeným štítem na hlavě Jan Kašpar a popisuje, jak daleká byla cesta od snu k realizaci. „Nikde jsem nehledal návod na výrobu, ale šel jsem vlastní cestou. Samotné programování CNC frézky mi zabralo asi hodinu, ale ještě jsem musel první kusy trošku inovovat,“ říká truhlář Kašpar a poukazuje na díl, který na štítu vytváří průduch tak, aby se plexisklo štítu nezamlžovalo.

Pomůže těm, kteří pomoc potřebují

„Před touto inovací to sedělo dobře, ale zamlžovalo se to, ale teď už je to v pořádku. Dokonce i naše mžanská paní doktorka Kloudová, které jsem dal první výrobky, si je moc pochvalovala,“ dodává muž, který při výrobě štítů řešil i technický problém v podobě držení gumičky: „Nejdříve nešly sehnat, ale nakonec jsem na ně narazil v hořické galanterii. A když už jsem je měl, tak tu byl menší problém s tím, že ve štítu prokluzovaly. Ale to jsem vyřešil vyfrézovaným zoubkem, který gumičku uchytí a ona se nepovoluje.“

Denně jich v rodinné truhlárně Jan Kašpar vyrobí na 60 a už nyní přemýšlí o dalším vylepšení: „Už teď mám v hlavě nový model s jinou gumou, která má vyřezané otvory. Takže vyrobím jiné uchycení, aby se daly lépe štelovat podle velikosti hlavy“ dodává Jan Kašpar s tím, že má materiál na další kusy.

„Může se přihlásit kdokoliv, kdo potřebuje. Doba je prostě taková a když můžu, tak rád pomůžu.“