Někteří, ze zhruba dvacítky fotbalových fanoušků, si o pauze před samotným hlasováním šli nejasnosti vyříkat i s některými zastupiteli. Na místo byla pro jistotu povolána i dvoučlenná hlídka městských strážníků. Ti však nemuseli zasahovat a zastupitelé nakonec mohli v klidu odhlasovat, že nové výběrové řízení na firmu, která v Hradci Králové postaví fotbalový stadion, město vyhlásí do několika měsíců.

Jeho stavba by pak mohla začít začátkem příštího roku. Ještě před tím však musí projektanti upravit a částečně přepracovat prováděcí dokumentaci, která podle odborných posudků vykazuje nedostatky. Zastupitelé zároveň na doporučení posudků navýšili její rozpočet na 605 milionů korun bez DPH.

Loni v listopadu vedení města tendr na stadion vypsaný v létě zrušilo s tím, že hrozí komplikace jak v průběhu výběrového řízení, tak především při samotné stavbě. „Jde nám o to, aby se stadion skutečně podařilo postavit. Nechali jsme projekt prověřit z pohledu statiky, dokumentace k provádění stavby i ceny a naše obavy se potvrdily. Mým úkolem je nyní jednat s projektanty, aby dokumentaci upravili, a to pokud možno v rámci reklamace,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bláha s tím, že radnice bude zároveň připravovat novou soutěž na stavbu celého stadionu.

Předchozí výběrové řízení totiž bylo vypsané pouze na dvě tribuny a nový trávník. Tento postup by však narazil u FAČRu, který by na poloviční stavbě neumožnil hrát mistrovské soutěže. „Jsme přesvědčeni, že stavba celého stadionu naráz bude ve finále stát méně peněz. I tak jsme museli rozpočet navýšit o deset procent z původních 550 milionů na 605 milionů, ceny na stavebním trhu se v posledním období poměrně výrazně zvedly. Souhlas zastupitelů s novou částkou znovu potvrzuje, že tato investice má podporu a patří mezi prioritní projekty města,“ dodal Jiří Bláha, který je však v případě, že se za 605 milionů stavba nevysoutěží, připraven celý projekt „odpískat“.

Opatovický plán

„Mám v záloze i plán B, ale ten by další stavbu stadionu odsunul o dalších několik let. Ale doufám, že se nám podaří stadion postavit na současném místě,“ nechal se slyšet náměstek primátora, který by se však v případě neúspěchu nebránil ani myšlence, která městem před pár lety rezonovala. V ní se uvažovalo, že by se nový stadion postavil na zelené louce mezi Hradcem Králové a Pardubicemi: „I to by byla jedna z možností. Ale je otázkou, jak by se na to tvářili jak zástupci Pardubic, tak i samotní fanoušci.“