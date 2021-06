OBRAZEM: Na Burger Street Festival přišly davy lidí. Pokračuje i v neděli

Davy lidí zaplavily v sobotu prostor před obchodním centrem Futurum v Hradci Králové, kde se od pátku do neděle koná první velká hromadná akce po uvolnění protikoronavirových opatření. Burger Street Festival zde můžete navštívit ještě dnes do 21 hodin a také zítra. V neděli budou stánky s burgery otevřené od 10 do 20 hodin.

Burger Street Festival před Futurem přitáhl davy lidí. | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek