Zcela netradičně si mohli v sobotu lidé vyzkoušet, jaké je to jet po dálnici na kole, bruslích nebo koloběžkách. Na dopravních prostředích, které za normálních okolností nemají na dálnici co pohledávat, si davy lidí projely asi dvoukilometrovou trasu u Opatovic nad Labem, která je součástí právě dokončovaného dálničního úseku z Opatovic do Časů.

Kromě jízdy po zcela novém asfaltu čekal na zájemce i bohatý doprovodný program. Návštěvníci zhlédnout ukázku silniční a stavební techniky, k poslechu hrála živá hudba a děti ocenily nejen skákací hrady, ale i vystavená policejní a hasičská auta. "Užili jsme si to tady celá rodina, je to fajn akce. Hlavní ale je, aby mohly na dálnici auta. Doufám, že když už se tu pořádá předem taková sláva, tak se v prosinci dálnice opravdu otevře," popisoval své dojmy šestatřicetiletý Pavel z Pardubic, který na akci vyrazil i s dvěma malými syny. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) jde stavba podle plánu a termín otevření dálnice 15. prosince by nemělo nic ohrozit.

"Akce se mi líbí. Je skvělé, že vyšlo počasí. To nejdůležitější ale je, že 15. prosince bude úsek Opatovice - Časy opravdu hotový," řekl Deníku ministr dopravy, který do Opatovic osobně přijel. Na sociálních sítích sklidil Havlíček kritiku za to, že na dálnici zve lidi měsíc před volbami, ačkoliv otevření je plánované až za tři měsíce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na letácích, na kterých na sobotní akci zvalo, také opomnělo podíl Evropské unie. "Na celý úsek Opatovice - Časy šlo z fondů EU přes 8 miliard korun," připomněla na twitteru Evropská komise. Její zástupci měli v sobotu v Opatovicích i informační stan.

Ačkoliv právě budované úseky dálnice D35 vedou výhradně Pardubickým krajem, velmi významné jsou i pro Hradec Králové. Vedení Hradce si od nového úseku dálnice slibuje výrazný úbytek tranzitní dopravy, která doposud jezdí přes část městského okruhu u fakultní nemocnice. Podle modelu projektové firmy CityPlan by díky D35 mohl klesnout denní počet automobilů na křižovatce Mileta z aktuálních 30 tisíc až o třetinu. Řidiči, kteří pojedou po dálnici D11 a dál ve směru na Ostravu, totiž už nebudou muset projíždět Hradcem. Místo toho se díky dálnici D35 městu úplně vyhnou. Jako výraznou pomoc pro hradeckou dopravu to vidí i vedoucí odboru služby dopravní policie Královéhradeckého kraje Petr Dušek. „Část dopravy, která musí sjet u Opatovic, vyjet kolem fakultní nemocnice a pokračovat dál na Brno či na Olomouc, by se Hradci vyhnula,“ řekl Dušek Deníku před třemi lety.

Pravdou je, že v té době se počítalo s tím, že se úsek z Opatovic do Časů otevře současně i s navazujícím úsekem z Časů do Ostrova, takže lze předpokládat, že efekt D35 zatím nebude tak výrazný. Na úseku z Časů do Ostrova totiž věci nejdou tak, jak se plánovalo. Podle Havlíčka bude hotový na konci příštího roku. "Stavba je oproti původnímu plánu ve skluzu, a to z důvodu technologicky náročné a unikátní stavby mostu přes hlavní železniční koridor u Uherska,“ uvedl v nedávné tiskové zprávě náměstek pardubického hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš (ODS). Zatímco celý úsek bude stavebně hotový už v první polovině roku, kvůli zmíněnému mostu bude na uvedení do provozu čekat další měsíce. V plánu jsou i další navazující úseky D35. Podle plánů ŘSD by měla být dálnice D35 do roku 2028 hotová v celém úseku mezi Jičínem a Olomoucí.

Ministr dopravy Deníku potvrdil, že stále platí i druhý důležitý termín pro řidiče z Hradecka. "12. prosince otevřeme celý úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře," slíbil Havlíček, že v polovině prosince se budou na východě Čech stříhat pásky ve velkém.

Zajímavosti z nového dálničního úseku Opatovice - Časy

Délka: 12 610 m.

Mostů na dálnici: 17

Celková délka mostů: 2090 m.

Okružní křižovatky: 4

Protihlukové stěny: 7

Katastrální území: Opatovice n. L., Bukovina n. L., Borek, Újezd u Sezemic, Rokytno, Choteč u Holic, Dolní Ředice, Časy