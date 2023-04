Atmosféru finálového utkání hokejové extraligy Hradec Králové ještě nezažil. I proto se očekává, že tu bude hodně rušno. Jak státní, tak městská policie se na možný nápor fanoušků i dopravy v okolí zimního stadionu chystají. V pohotovosti budou také kriminalisté, psovodi a policisté z antikonfliktního týmu.

V pohotovosti budou nejen fanoušci, ale i policisté. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

První finálový zápas je na programu už v úterý 18. dubna a druhý ve středu 19. dubna v Hradci Králové. Poté se série přesune na sobotu a neděli do led Třince.

„V souvislosti postupu hradeckých hokejových hráčů do finále extraligy play off policisté připravili na dny zápasů bezpečnostní opatření. Se strážníky Městské policie Hradec Králové budou dohlížet na veřejný pořádek a také na dopravu, aby v okolí zimního stadionu nedocházelo k dopravním komplikacím. Do opatření jsou zahrnuti policisté z pořádkové a dopravní policie, kriminalisté, psovodi i policisté antikonfliktního týmu, kteří budou připraveni zasáhnout a udržet veřejný pořádek jak v bezprostřední blízkosti zimního stadionu, tak i po městě či na nádražích při příjezdu a odjezdu fanoušků,“ informovala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Už během předchozích zápasů na hradeckém zimním stadionu docházelo převážně po jejich ukončení k několika protiprávním jednání, při kterých musela zakročit i pořádková jednotka s použitím donucovacích prostředků.