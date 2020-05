Na Flošně v Hradci Králové jsou v provozu masáže, solárium, squash i plážový volejbal.

Hradecké koupaliště Flošna | Foto: Deník/ Michal Fanta

Od pondělí 11. května jsou opět po dvou měsících v provozu masáže na Flošně, a to od 10 do 21 hodin. Majitelé dárkových poukazů s platností do 31. května a 30. června mají automaticky prodlouženou platnost o 2 měsíce. Nové termíny masáží je nutné dohodnout telefonicky na čísle 495 000 709 - recepce Wellness studia Flošna.