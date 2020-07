Zatímco ještě před 30 lety bylo fungující obchodní pasáží, v posledních 20 letech odtud zmizela většina obchodů a služeb. Přibyla naopak rez na železných konstrukcích, oloupaná dlažba nebo posprejované stěny.

Generální rekonstrukci areálu Hvězda uvádí jako svou hlavní prioritu i komise místní samosprávy. Situaci však komplikuje fakt, že velké části areálu se město před lety zbavilo a nyní patří společnosti Kubík. Radnice se tak už roky snaží postup se soukromníkem provozujícím v areálu obchod zkoordinovat.

„Dlouhodobě se pracovalo na tom, že Kubík udělá z Hvězdy své obchodní centrum a město souběžně opraví parter, který bude místem pro odpočinek,“ potvrzuje náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). Podle náměstkyně pro správu majetku však Kubík nedávno městu oznámil změnu svých plánů. A plán na rekonstrukci se tak opět odkládá.

„Místo zejména nebytových prostor tam prý vybuduje především bytové domy se zelenou střechou. Dost jsme se tím pozdrželi. Měla jsem pocit, že už jsme téměř před uzavřením dohody o řešení, teď ale začneme dohadovat spolupráci opět téměř od začátku,“ neskrývá Pourová zklamání. Plán na rekonstrukci parteru, která měla navazovat na rekonstrukci budov, proto radnice nyní pozastavila. Podrobné seznámení s novým projektem společnosti Kubík hradecké politiky čeká příští týden.

Mezitím začala v areálu oprava nosných konstrukcí a lávek. Za provizorní opravu zaplatí město asi milion korun. Hotov má být v září.

„Máme stanovisko statika, že ty lávky jsou ve velmi špatném stavu a je potřeba zajistit bezpečnost. V tuto chvíli proto zahajujeme aspoň provizorní opravu, která by měla jejich životnost prodloužit minimálně o pět let. Město musí udržovat lávky do doby, dokud jsou jako jediný přístup do některých objektů,“ vysvětluje Pourová.

Prodloužení životnosti lávek o pět let by podle radnice mělo stačit. V budoucnu se totiž počítá s tím, že lávky budou tak jako tak zmizí. „Vzhledem k tomu, že z toho mají být bytové domy, tak předpokládám, že vstup bude ve vlastní režii společnosti Kubík a lávky budou posléze odstraněny,“ potvrzuje náměstkyně pro správu majetku města. Podobně jako u Benešovy třídy to ovšem vypadá, že v nejbližších dvou letech se výrazného zlepšení nedočká ani areál Hvězda.

Areál vyděsil i politiky

Areál Hvězda navštívilo loni na podzim kompletní vedení města Hradce Králové. „Dáváme si pravidelně jízdy na nejhnusnější místa, Hvězda je dlouhodobý vřed města,“ okomentoval to tehdy náměstek primátora Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení).

Před dvěma lety se v souvislosti s rekonstrukcí parteru, schodišť nebo doplnění zeleně hovořilo o potřebě městské investice ve výši zhruba 20 milionů korun. V rozpočtu se s tím ale zatím nepočítá. „Je to samozřejmě i otázka finančních prostředků, které zatím nemáme na akci přidělené,“ přiznala náměstkyně Věra Pourová (ANO).