Podle Petra Smoly by se však nemělo jednat o žádný Disneyland, ale o místo, kde se budou lidé setkávat a děti zde udělají své první lyžařské krůčky. „Celý projekt počítá s tím, že tu bude moci najednou lyžovat přibližně 30 až 40 lidí. Chtěl bych tomuto místu, které je v poslední době v Hradci opomíjeno, opět vdechnout život. Navíc lyžování je v poslední době v celé republice velmi populární a Rozárka si zaslouží oprášit svoji zašlou slávu,“ dodává k projektu hradecký rodák, jehož představou je, že by v dopoledních hodinách svah využívali školáci, odpoledne rodiče s dětmi a večer dospělí.

„Sportovní funkce je pro mě až druhořadá. Důležité pro mě je, aby kopec opět začal žít a stal se popřípadě místem, kde se děti, ale i dospěli, naučí lyžovat,“ dodal Petr Smola, který doufá, že se poprvé lyžaři na Rozárce projedou v roce 2023. A nebude to jen sezónní zábava. Povrch kopce sv. Jana by totiž měl pokrýt materiál Snowflex. Tedy syntetický systém, který umožní postavit celoročně využitelnou sjezdovku.

Návrh nové podoby hradeckého kopce RozárkaZdroj: Petr Smola

Na ni se člověk dostane ze zázemí, které na první pohled připomíná hobití noru. Podle Architekta Davida Vávry se však jedná o odkaz na zimu a sněhové muldy. Sám David Vávra chtěl svým záměrem ctít nejenom klid oblasti, ale ani do ní nechtěl příliš zasahovat „okatou“ architekturou. „Nechtěl jsem do toho prostoru moc zasahovat a nechávat zde své architektonické ego.

Celá stavba odkazuje na zvednutý terén při lyžování a sněhovou muldu. V ní člověk najde potřebné zázemí a v době, kdy nebude lyžovat, tu bude mít pohled na Hradec Králové,“ nechal se slyšet architekt, pro kterého byl hradecká Rozárka výzvou a zároveň sportovní premiérou. „Celý Hradec Králové je inspirativní a pro mě navíc velmi blízký. A baví mě věci, které jsou poprvé. A vyloženě sportovní stavba je pro mě novinkou,“ dodal David Vávra, který je v Hradci Králové již podepsán pod městskou knihovnou, která se ve městě otevřela v roce 2013 ve Wonkově ulici.

Inspiraci Hradcem pak člověk nalezne v nové Vávrově sportovní výzvě v podobě tří velkých kruhových oken. Ta odkáží na lidovou píseň Okolo Hradce: „Když jsem s panem Smolou poprvé o záměru lyžařské trati mluvil, uvědomil jsem si, že Rozárka je vlastně Rozálie a tím pádem růže. A tak jsme došli i k tomu nápadu udělat tři okna, červené, bílé a modré, které na tuto píseň odkáží a ještě více lyžařské středisko s Hradcem sváží. A navíc nebudou postrádat místní poetiku.“

Svůj návrh oba pánové v úterý představili i primátorovi Hradce Králové Alexandru Hrabálkovi. "Návrh pana architekta Vávry je skutečně zajímavý, velmi se mi líbí a jsem přesvědčený, že to je přesně to, co pomůže na Rozárku vrátit život. Navíc citlivě a elegantně. Role města v celém projektu je poskytnutí pozemku formou nájmu, což považuji za to nejmenší, jak k tomu radnice může přispět. Na takovéto projekty, které budou sloužit veřejnosti k aktivnímu trávení volného času, by nájemné mělo město stanovit v takové výši, která bude pro soukromé investory skutečně atraktivní. Ale o tom bude rozhodovat kolektivní orgán města. Osobně tomuto záměru velmi fandím a věřím, že se jej brzy podaří zrealizova," uvedl po shlédnutí záměru hradecký primátor.