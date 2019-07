Po zhruba 30 letech se hala hradecké Slavie dočká nové palubovky. Výměnu podlahy bude platit z větší části město, které poskytlo jednotě dotaci ve výši 10,8 milionu, částečně pak pomůže i ministerstvo školství.

Přesně 10. června začali dělníci vytrhávat staré smrkové parkety, které byly v posledních letech už v opravdu tristním stavu. Nahradit je mají nové dubové. Hotovo by podle předsedy TJ Slavia Hradec Králové mělo být v polovině září. „Pevně věřím, že termín dokončení bude splněn. Sice jsme některé letní akce museli kvůli opravám letos zrušit, ale určitě budeme chtít v hale opět co nejdříve začít trénovat,“ řekl Deníku Jakub Lejsek.

Vytoužená oprava palubovky není jedinou akcí, která se letos v hale chystá. Už příští týden se k dělníkům, kteří pracují na podlaze, přidají další. Na řadu přijdou toalety a šatny v patře haly. A během měsíce by se měla přidat ještě třetí skupina, která se vrhne na střechu. „V dubnu se nám podařilo získat dotaci 22 milionů z ministerstva na novou střechu. Do října by měla být hotová,“ vysvětlil Lejsek s tím, že střecha či toalety se mohou dokončovat už během provozu haly.

Hala hradecké Slavie je podle Lejska největší víceúčelovou halou v zemi. „Šest volejbalových kurtů vedle sebe nikde jinde nenajdete. Právě volejbalisté využívají halu nejvíce. Chodí do ní ale i pozemní hokejisté, házenkáři nebo gymnasté. Jednou za čas třeba i lukostřelci, pro něž byla původně před padesáti lety navržena,“ dodal předseda jednoty.

Lejsek si podle svých slov uvědomuje, že jednota by nebyla schopná bez dotací halu provozovat. Nebránil by se proto převedení haly do majetku města, jako se to před 13 lety udělalo s venkovním areálem. Současná koalice v programovém prohlášení jednání o převzetí haly slíbila. Zatím s ním ale politici nezačali.