Nová přístavba vyrostla na nádvoří a z ulice není vidět. „Docela se mi líbí, s tou starou budovou ladí pěkně,“ podělila se o svůj názor studentka fakulty Petra. Právě studenti se do opravené budovy vrátili v pondělí. Poslední dva roky se učili v náhradních prostorách. „Jsem opravdu moc rád, že se podařilo rekonstrukci dokončit tak, aby nový semestr odstartoval bez problémů v novém, čistém a moderním zázemí historické budovy,“ raduje se rektor UHK Kamil Kuča. Rekonstrukce zahrnovala interiéry a střechu. Plášť budovy je opravený od roku 2015.

Interiéry budovy teď působí čistě a prosvětleně, přitom neztratily dobovou eleganci. „Od osmdesátých let minulého století sem nesměřovala žádná větší investice, už zatékalo do střechy. Prostory byly vyžilé a neodpovídaly moderním standardům,“ vysvětluje důvody kvestor hradecké univerzity Aleš Klicnar. Studentům a pedagogům slouží nové učebny, posluchárny a kanceláře. Stavbaři museli vyřešit vlhkost v suterénu, kde je dnes třeba bistro.

V souladu s památkáři

Největší novinkou je moderní křídlo, které vyrostlo na dvoře. Má včetně suterénu pět pater. „Sem přesuneme značnou část kateder naší fakulty. Nejvyšší patro přístavby zdobí krásně otevřená a prosvětlená zasedací místnost, kterou k jednání využije akademický senát a další orgány fakulty,“ vysvětluje děkan fakulty Jan Prouza. Kvůli památkářům musel architekt sladit třeba velikost oken a barvu fasády s původní budovou. Ta sice není památkově chráněná, ale leží v památkové zóně Hradce Králové. „Přístavba rozšířila plochu budovy. Podařilo se navýšit plochy pro výuku o 300 metrů čtverečních. K tomu přibyly plochy pro správu a zázemí vyučujících,“ říká kvestor Aleš Klicnar.

Rekonstrukce stála 216 milionů korun. Prodražila se kvůli vícepracím o osm milionů korun. 169 milionů poskytlo Ministerstvo školství, univerzita dala ze svého bezmála 46 milionů korun. Milionem a půl přispěl i hradecký magistrát. „Součástí rekonstrukce byla i výměna střešní krytiny, která respektovala ráz budovy z historických fotografií, stejně jako ostatní zásahy do budovy. Právě díky fotografiím se podařilo přijít na to, že původní dominantou budovy bylo zlaté zábradlí v horní části průčelí. I to se podařilo s finančním přispěním města Hradec Králové realizovat,“ vysvětlil Aleš Klicnar. Pozlacená replika zábradlí je už zpátky na hřebeni střechy.

Provoz budovy by měl stál kolem milionu ročně. Vytápěná je centrálně z opatovické elektrárny a dostala třeba úsporné led osvětlení. Historická budova byla postavená v roce 1900 jako státní učitelský ústav. Univerzita ji využívá od osmdesátých let. Filozofickou fakultu navštěvuje 1 200 posluchačů a posluchaček.