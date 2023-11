„Velmi se nás dotýkají změny maximálního počtu odučených hodin, které ministerstvo školství proplatí škole. Podle posledních návrhů z Ministerstva školství bych musel propustit nejméně dva kantory,“ vysvětluje ředitel Základní školy Úprkova Petr Lehký.

Na základku chodí 460 žáků a učí zde 39 pedagogů. Chystané změny by se jí týkaly od příštího školního roku. „Museli bychom snížit dělení tříd, případně omezit tandemovou výuku, která je u nás v docela velkém rozsahu, a myslím si, že je velmi efektivní. Je to věc, na kterou klademe důraz. Prostě by se zhoršila kvalita výuky a podmínky pro individuální vzdělávání,“ konstatuje ředitel jedné z hradeckých škol.

Stávka zasáhne celé Česko, připojí se další obory. Podpora zní i z Pákistánu

Dalším důvodem je pro něj i plánované snížení platů pro nepedagogické pracovníky o dvě procenta.

Rodiče nám fandí, říká ředitel škol

Učitelé mají v pondělí neplacené volno, ale většina z nich do školy přijde. Pro děti bude škola zavřená. „Vyhlásili jsme to v úterý odpoledne. Je to stávka, postarat se jinak o děti by nedávalo smysl. Zatím jsem se od rodičů nesetkal s negativní reakcí, naopak několik se mi jich ozvalo spíše v pozitivním smyslu, že nás podporují,“ říká Petr Lehký.

„Držíme vám i celému pedagogickému sboru palce, abyste se setkali s podporou od všech rodičů. Tu naši máte. Hezký den,“ cituje ředitel z jedné z několika zpráv od rodičů.