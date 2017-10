Na Hradečnici lidé hazardovali se životem

Hradec Králové - Kupy jehličí, popadané větve, ale hlavně strom přes cestu, který držely jen dva elektrické dráty. Tak to v pondělí dopoledne vypadalo na zhruba půlkilometrovém úseku Hradečnice u lesního hřbitova.

Ani nebezpečně se naklánějící strom neodradil několik lidí, aby pod ním prošli se psem, nebo projeli na kole. "Je to takový adrenalin. Nechce se mi čekat, než ho někdo odstraní. Navíc spěchám," uvedl asi padesátiletý muž, který jen před malinkou chvilkou pod stromem projel. O kus dál svého psa venčil další muž. "Je to naše místečko a zas tak hrozně to tady nevypadá. Snad na nás nic nespadne, ale opravdu to tady vypadá bezpečně," nechal se slyšet pejskař.

"I když to nebyla taková kalamita jako před lety, tak by teď stejně měli lidé vstupovat do lesů jen v krajním případě," uvedl ředitel hradeckých Městských Lesů Milan Zerzán, který se o lidech, jež podjižděli napůl spadlý strom, vyjádřil jako o hazardérech. K samotnému stromu pak dodal: "Od rána se snažíme dovolat na ČEZ, aby strom odstranili, ale vím, že mají po celém kraji dost práce. Snad toto nebezpečí brzy z Hradečnice zmizí. Děláme pro to maximum," dodal ředitel.

Podle provozovatelky oblíbeného bufetu U vlka je navíc velmi pravděpodobné, že dráty jsou stále pod proudem. "Sice jsem tam nebyla, ale v takovém počasí neotvíráme. Ale kdyby nešel proud, zapnul by se alarm," uvedla provozovatelka.