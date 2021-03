Na klidnější bydlení se mohou těšit obyvatelé z okolí Rašínovy třídy. Už příští měsíc tam Ředitelství silnic a dálnic začne se stavbou nových protihlukových stěn.

Na Hradubické začne v dubnu růst protihluková stěna | Foto: Vizualizace ŘSD

„Podle měření z roku 2016 tudy projede více než 30 tisíc aut, a to jen přes den, v noci je to něco přes čtyři tisíce. Tato čísla jsou skutečně vysoká a pro občany bydlící v této lokalitě to musí představovat nemalé komplikace,“ říká náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Výstavbou protihlukových stěn, které kromě města již dlouhodobě prosazovala také zdejší komise místní samosprávy, by mělo dojít ke snížení hluku o devět decibelů přes den, v noci pak o 3,5 decibelů.