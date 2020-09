/FOTOGALERIE/ Dlouhé roky připravovaná rekonstrukce areálu Hvězda nabírá konkrétní obrysy. Místo dříve uvažovaného velkého obchodního centra mají na místě vzniknout bytové domy. O projektu společnosti Kubík, která vlastní větší část areálu, informoval předseda výboru pro územní plánováni Oldřich Vlasák (ODS).

Supermarket Kubík funguje, obchodní pasáž v prvním patře ale zeje prázdnotou. | Foto: Deník / Tomáš Kulhánek

„Předpokládá se tam revitalizace toho náměstí, kdy by měly zmizet všechny ty lávky a terasy a také by tam měl vyrůst polyfunkční dům s podzemním parkovištěm. V přízemí by měly být obchody, v patře byty a nad tím mezonetové byty se zelenou střechou. Začít by chtěli už na jaře příštího roku,“ prozradil Vlasák.