Vstupné se tam zdražilo v průměru o 20 korun. „Letos bude stát základní vstupné pro dospělé na celý den 170, s čipovými hodinkami 145 korun. Děti od 120 centimetrů do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let zaplatí 130 korun,“ nahlíží do ceníku mluvčí města Kateřina Šmídová.

Důvod je nasnadě – dražší je teplo z Opatovic, které zdejší bazén vyhřívá, voda, ale především elektřina. „Prakticky je elektřina dražší trojnásobně. Loni jsme platili 1,90 koruny, letos už je to 5,50. Elektřina tady pohání hlavně všechna čerpadla, za energie budeme platit statisíce navíc,“ počítá vedoucí koupaliště Jan Konvalinka.

Mírně narostly ceny stravování, nezdražovalo ale všechno. „Nealko zůstalo na stejné ceně, kvůli zdražování se mírně upravily ceny mléčných výrobků, jako je zmrzlina. Kvůli skokovému nárůstu ceny oleje jsme pak museli zvednout ceny smažených jídel,“ říká provozovatel místní restaurace Jiří Krsek.

Velká zmrzlina stojí na Flošně 39 korun, smažený sýr 89, hranolky 39, párek v rohlíku 35, velké pivo 39 korun. Půl litru limonády je za 29 korun.

Vůbec největším koupalištěm na východě Čech se chlubí Chlumec nad Cidlinou. Tamní bazén o rozměrech 50 na 55 metrů má objem 3800 kubíků vody. „Za sezónu vyměníme tento obří objem vody třikrát. Naštěstí nám všechny zvýšené výdaje pokryje přilehlý kemp, který je na léto předem prakticky vyprodaný,“ popisuje chlumecký starosta Miroslav Uchytil. Ceny zvedali zhruba o desetinu už loni, letos je tak nemění.

„Dětem se líbí hlavně ten ostrov s barem, jsme tady už snad popáté, prostě se nám tady s dětmi líbí,“ usmívá se Kateřina, která sem jezdí z nedaleké Kutné Hory.

Dospělí v Chlumci platí za celý den 80 korun, děti do 15 let, studenti a důchodci padesátikorunu. Děti do 110 centimetrů výšky mají vstup zdarma.

Mírně ale stoupla cena občerstvení. „Nezdražovali jsme všechno. Třeba pivo je dražší o pět korun, u něčeho zůstaly ceny při starém,“ říká provozovatel Ivo Rödl.

Za pivo zaplatí návštěvník koupaliště 40 korun, o deset méně stojí půllitr limonády. Smažený sýr s hranolky je za 120, párek v rohlíku za 40 korun.

V Třebechovicích se letos pustili do zvelebování místního koupaliště. Ukryté je v lese na okraji města. Před sezónou rekonstruovali brouzdaliště a relaxační bazén. Každoročně opadávající kachličky nahradila fólie.

„Vstupné jsme nezvedali, vše další zdražuje, tak jsme si řekli, že cenu necháme,“ vysvětluje třebechovický starosta Roman Drašnar. Ceny mají stejné jako v Chlumci. Dospělí zaplatí za celý den 80 korun, děti do šesti let a důchodci nad 65 neplatí nic a děti do 15 let pak 50 korun.

Zdražilo však jídlo a pití. „Zhruba jsme zvedli ceny o 10 až 15 procent. Město nám zvýšilo nájem a zdražilo prakticky všechno,“ konstatuje provozovatel Fethi Rinez. Smažený sýr s hranolky tady nabízí za 140 korun, půllitr piva nebo limonády stojí 35 korun.

Návštěvnice Renata si se zdražením hlavu nedělá. „Je to tu takové rodinné. Moc to tady není na velké plavání, ale děti se vyblbnou na skluzavkách a tobogánu,“ popsiuje.

Za koupání si připlatí v Novém Bydžově, také tady museli promítnout do vstupného inflaci. „Zvedali jsme ceny o 10 korun. Dospělí letos zaplatí 70 korun, děti, studenty a důchodce bude stát vstupenka 50 korun,“ uvádí za koupaliště Karel Rygl.

Jídlo na koupalištích Hradecka mírně podražilo



Hradec Králové – Flošna

limonáda 0,5 litru – 39 Kč

pivo – 39 Kč

smažený sýr s hranolky – 128 Kč

párek v rohlíku – 35 Kč



Chlumec nad Cidlinou

limonáda 0,5 litru – 30 Kč

pivo – 40 Kč

smažený sýr s hranolky - 120 Kč

párek v rohlíku - 40 Kč



Třebechovice pod Orebem

limonáda 0,5 litru – 35 Kč

pivo – 35 Kč

smažený sýr s hranolky - 140 Kč