„Jsem rád, že je velký zájem našich zdravotníků o očkování. Je to cesta zpět k normálnímu životu. Proto prosím, pokud je to jen trochu možné, nechte se oočkovat,“ vyzval krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (Koalice pro KHK).

V dalších dnech potom bude pokračovat očkování dalších ohrožených zdravotníků nemocnic, kteří o očkování projevili zájem a hospitalizovaných pacientů, pro které by byla nákaza nebezpečná. Harmonogram očkování v krajských nemocnicích dále počítá s vakcinací zdravotníků ambulantního sektoru, a to především praktických lékařů, pracovníků a klientů sociálních služeb a následně našich nejstarších spoluobčanů. V krajských nemocnicích bude celkem očkováno přibližně 1000 lidí týdně.

„Očkování bude ve všech našich nemocnicích probíhat pět až sedm dní v týdnu, po osmi hodinách denně. Po PCR a antigenním testování a především náročné péči o pacienty představuje očkovací proces další z úkolů pro naše zdravotníky, který v době personálního oslabení zajišťují. Děkuji jim za jejich pracovní nasazení v těchto nelehkých týdnech,“ řekl k zahájení očkování v krajských nemocnicích předseda zdravotnického holdingu Marian Tomášik.

Krajské nemocnice by měly během ledna obdržet cca 5000 dávek vakcín firmy Pfizer, v únoru pak 10000 a v březnu 15000 dávek. Dodávky by měly být do nemocnic dodávány v pravidelných týdenních intervalech.