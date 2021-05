Jak jste se k takové výrazné občanské aktivitě dostala?

Už od roku 2013 jsem byla hodně skeptická k Andreji Babišovi vzhledem k tomu, jakou minulost měl za sebou. A když se v roce 2017 objevili studenti s výzvou Chvilka pro Andreje, zjistila jsem, že v ní je jasně a výstižně popsané to, co já jsem do té doby vnímala jako velký problém, ale nedokázala jsem to pojmenovat.

Takže jste se do rodícího se spolku Milionu chvilek hned zapojila?

Nebylo to tak rychlé. Výzvu jsem podepsala, ale dlouho jsem to jen zpovzdálí sledovala. Když začaly demonstrace v Hradci Králové, začala jsem na ně chodit jako účastník. Po nějaké době jsem se odvážila i na demonstraci na Václavské náměstí a byla jsem z toho úplně nadšená. No a tak jsme spolu s dalšími účastníky začali po Hradci rozdávat letáky z demonstrací v Praze a seznámili se. Hradecký tým tvoří lidé z různých profesí a věku, dřív jsme se ani neznali.

Spolupracujete i s jinými buňkami v okolí?

Jsem v kontaktu s celostátním vedením spolku i s dalšími menšími skupinami v Královéhradeckém kraji. V okolí jsou třeba v Jaroměři, Náchodě nebo Chlumci nad Cidlinou. Některé akce dělají i vlastní, ale často také přijíždí k nám do krajského města.

Jaké je pro vás oslovit na náměstí třeba 400 lidí?

Když jsem mluvila na demonstraci poprvé, celá jsem se klepala. Naštěstí v tom nejsem sama, hodně si navzájem pomáháme s dalšími organizátory a doplňujeme se. Také zveme řečníky, protože proč bych měla pořád mluvit já, která to neumím, když může mluvit někdo zkušený, kdo má k tomu tématu opravdu co říct.

V Hradci nepořádáte pouze demonstrace, viďte?

Snažíme se také připomínat výročí, která nám jsou blízká. Například jsme dělali pietní akce za Miladu Horákovou, za Jana Palacha nebo k výročí 21. srpna či 25. února. Spolupracujeme tady s Masarykovou společností, spolkem Mluvme spolu nebo s Pamětí národa. Všechny tyhle občanské iniciativy jsou strašně důležité. Chceme hlavně spojovat lidi.

Co je pro vás cílem těch politických demonstrací?

Jde nám o hlídání pravidel demokracie, nikoliv o Andreje Babiše či jiné politiky. Pokud vyhraje volby nějaké jiné uskupení a začne překračovat mantinely demokracie, budeme se k němu chovat úplně stejně. Není to tak, že by politici dostali volbami bianko šek a další čtyři roky by si mohli dělat, co je napadne.

A máte pocit, že ty demonstrace k něčemu přispívají?

Samozřejmě vnímám, že Marie Benešová ani další politici nerezignovali. Ale nevíme, co by se stalo, kdybychom nedemonstrovali. Na politiky vytváříme obrovský tlak. Oni vědí, že je sledujeme. Já bych si hodně rozmyslela, co si můžu dovolit, když mě tolik lidí pozorně sleduje. I proto si myslím, že to opravdu má smysl, byť třeba někdy ty požadavky vypadají přehnaně nebo naivně.

Nemáte podobně jako třeba Mikuláš Minář ambici sama vstoupit přímo do politiky?

Já osobně určitě ne. Každý by se měl zapojit do té míry, na co se cítí. Pro někoho může být chvilka pro demokracii to, že si v novinách přečte ozdrojovaný článek, pro jiného to bude, že půjde na náměstí na demonstraci a třeba tam i něco řekne, a pro některé to může být přímo vstup do politiky. Takový člověk musí třeba umět mluvit, nesmí se bát, musí umět formulovat myšlenky.

Jak se tedy díváte na kroky Mikuláše Mináře?

Udělal to, co sám radil ostatním lidem – přímo vstoupil do politiky. Podle mého pro to má i dobré předpoklady a myslím si, že ho ještě v budoucnu v politice uvidíme.

Může být Milion chvilek úspěšný i bez něj?

Je otázkou, zda je úspěch dostat lidi na demonstraci nebo spíš spojit tu občanskou společnost a kultivovat demokracii. Myslím, že původní cíl, kdy jsme chtěli ukázat premiérovi, kolik nás vlastně je, se už změnil. Takže čtvrt milionu lidí na Letné dost možná už nikdy neuvidíme.

Máte nějaký recept na to, jak oslovit voliče politiků, proti kterým demonstrujete?

Primárně se snažíme oslovit spíš nevoliče, prvovoliče nebo lidi, kteří zatím nejsou rozhodnutí. Třeba u voličů Andreje Babiše je to opravdu těžké. Ale určitě je naším cílem i informovat o tom, co se na politické scéně děje a s jakými kroky premiéra či prezidenta nesouhlasíme a proč.

Podpoří Milion chvilek před volbami nějakou konkrétní politickou stranu?

Určitě budeme chtít podpořit ty dva opoziční bloky. Tedy Piráty se Starosty a koalici Spolu. Troufám si říct, že to spojení se událo i na popud Milionu chvilek, což je jeden z našich velkých úspěchů. I pro ně ale máme podmínky. Chceme třeba, aby se zavázaly, že po volbách nepůjdou do koalice s hnutím ANO, komunisty nebo extremisty, kam řadíme třeba SPD. Pokud se k tomu zaváží, tak je podpoříme. Nebudeme ale nikomu říkat, který blok má volit.