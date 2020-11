S vítězným pocitem odcházeli z listopadového zastupitelstva zástupci zhruba devíti tisíc petentů, kteří se vyjádřili proti záměru stavby silnice v přírodní památce Na Plachtě 3. Spokojení byli i zástupci politických stran, kteří se v posledních měsících proti silnici vymezovali. Zastupitelé totiž odhlasovali, že rozhodnutí o přípravě komunikace přes Plachtu odloží do doby, než se zrekonstruuje křižovatka Na Brně.

Teprve poté, kdy vyhodnotí její dopady na dopravu, definitivně rozhodnou. Těsně před hlasováním vystoupili na zastupitelstvu ekologové a další přátelé Plachty. Biolog Michael Mikát představil zastupitelům svůj vlastní průzkum v lokalitě, který realizoval spolu se zhruba padesátkou dobrovolníků. Výsledky přitom byly výrazně jiné než nabídla studie Michala Pravce, kterému ji zadala na jaře rada města. Za biologické hodnocení lokality dostal od radnice 190 tisíc.

"Přes tisíc druhů celkem a 28 chráněných druhů jsme zaznamenali přímo v té oblasti, kde se uvažovalo o stavbě silnice. Je to asi čtyřikrát více, než v té oblasti našel pan Pravec. Navíc by ta silnice samozřejmě ovlivnila i živočichy v okolních oblastech přírodní památky," řekl Deníku Mikát ke své oponentní studii. Opoziční zastupitelka Anna Maclová (Koalice pro Hradec) proto přímo na zastupitelstvu navrhla vedení města, aby drahou studii reklamovalo.

"Kdyby byly ty výstupy aspoň přibližné, tak neřeknu. Opravdu se ale diametrálně odlišují. Myslím si, že bychom měli uplatnit reklamaci vůči zpracovateli, který to evidentně podcenil a neodvedl práci, kterou měl odvést," uvedla Maclová na adresu studie, podle které je realizace silnice za určitých podmínek možná. Sám Pravec ale jakékoliv pochybení odmítá a za svou prací si stojí

. "Já jsem nedělal inventarizační průzkum. Pro mě není důležité, kolik druhů tam najdu, zjišťuju průzkumem, jak je lokalita vzácná. Existují deštníkové druhy, které určí vzácnost té lokality," vysvětlil Pravec. Lokalita podél plotu, kde měla podle záměru radnice silnice vést, nemá podle něj s nejvzácnějšími oblastmi přírodní památky mnoho společného.

"Ve své studii jsem naznačoval řešení, které by bylo podle mého prospěšné pro obě strany. Město by při stavbě sinice muselo dlouhá léta investovat do okolí, aby se i to stalo přírodním fenoménem jako zbytek Plachty," dodal Pravec s odkazem na invazivní druhy rostlin a tuny odpadu v okrajové části Plachty. Hradecké ekology tím ale příliš nepřesvědčil. "Pro ochranu přírody by ta silnice byla jednoznačná prohra, příroda by stavbou byť krátké varianty nezískala vůbec nic," tvrdí Mikát.

Jasnou představu o dalších krocích nemá ani městská vláda. Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) reklamaci nepředpokládá a upozorňuje na to, celý oponentní průzkum nemá k dispozici. "Zpochybňovat něco, co zpracoval odborník s kulatým razítkem, na základě několika obrázků během jednání zastupitelstva je poměrně odvážné," řekl na adresu politiků volajících po reklamaci. Objektivně říct, proč se studie liší, není podle něj bez jejich detailnějších znalostí možné. To předseda koaliční Změny pro Hradec a Zelených Adam Záruba má o studii větší pochybnosti.

"V průzkumu byly zveličované negativní věci jako náletové dřeviny, suť nebo přítomnost bezdomovců. Vzbuzuje to řadu otázek i kvůli tomu, že to v březnu zadala rada města i přes náš odpor bez výběrového řízení. Úplně dobře udělané to podle mě není. Když za to město zaplatilo takové peníze, měly by být výsledky na nějaké úrovni, takže otázka reklamace není úplně mimo," uvedl Záruba.