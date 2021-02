Bavlněný nákrčník, se kterým mohl chodit do obchodu poslední rok, ve čtvrtek dopoledne mladému muži z Hradce Králové už ke vstupu do supermarketu Kaufland nestačil. Ochranka mu hned u dveří vystavila stopku. Nakonec tedy jen na chvíli. Rusky mluvící člen ochranky rychle vyběhl před vchod a s nepořízenou odcházejícímu muži nový respirátor daroval.

Podobně přistoupilo k novému opatření i obchodní centrum Futurum. Člen security zde měl připravený košík respirátorů, které zdarma rozdával lidem, kteří do centra přišli třeba jen s domácím látkovou rouškou. Bylo jich ale minimum. Podle ochranky v podstatě všichni lidé nové nařízení dodržují. O tom jsme se v obchodním centru přesvědčili, za půl hodiny jsme narazili jen na dva lidi, jejichž látková rouška byla minimálně podezřelá.

Rozpoznání té správné roušky je mnohem těžší, než se na první pohled zdá. Kromě respirátorů nebo dvou chirurgických roušek totiž mohou lidé nosit i nanoroušky. "Pro všechny je dost problematické na dálku rozpoznat, zda jsou to odpovídající respirátory nebo nanoroušky. Máme interní dohodu, že budeme zatím kontrolovat to, co je zjevné porušení toho vládního nařízení. Řešíme tedy případy, kdy nemají lidé vůbec zakryté dýchací cesty nebo mají jen domácí textilovou roušku," řekla Deníku mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová. Minimálně první dny se strážníci snaží přestupky řešit jen upozorněním. Tedy pokud mají lidé aspoň nějakou ochranu úst a nosu. "Teprve v případě, že by to byl opakovaný prohřešek bychom přistoupili k pokutám nebo oznámení správnímu orgánu," dodala mluvčí. Podle městských i státních policistů ve čtvrtek nedocházelo ani k výraznějšímu počtu udávání lidí bez správné ochrany.

Relativně bez problémů funguje nové nařízení i v hromadné dopravě. V hradecké MHD kontrolují dodržování revizoři. Udělit pokutu ale cestujícím nemohou, takovou pravomoc mají jen policisté. Ty ale revizoři volají jen ve vyhrocených situacích. "Rozhodně tak nebudou revizoři činit ve všech případech, jen by neadekvátně zatěžovali policii, případně zdržovali vlastní spoj MHD," vysvětlil vedoucí marketingu hradeckého dopravního podniku František Meduna. Látková rouška by neměla stačit ani v linkových autobusech. "Ne všichni to ale dodržují, hlavně mladí lidé moc ne. Celkově bych to odhadl tak na 80 procent," odhadl stav ve čtvrtek v poledne řidič linkového autobusu na trase mezi Hradcem Králové a Broumovem. Pokud někde lidé tato opatření nedodržují, jsou to zejména zastávky, kterých se nařízení týká také.