Rada města tento týden schválila právo stavby na výstavbu 10 nových chatek na poloostrově, které zvýší úroveň i kapacitu areálu. Zajímavostí je, že chatky budou zčásti přímo nad vodní hladinou rybníka.

"Kemp Stříbrný rybník má obrovský potenciál a je to ideální prostředí pro rodiny s dětmi nebo party kamarádů. Vzhledem ke stoupající atraktivitě této oblasti chceme zvedat kapacitu areálu, proto se soustředíme na výstavbu nových dřevěných chatek. V plánu je vystavět jich deset, rozmístěné by měly být dokola podél poloostrova s dvacetimetrovými rozestupy. Disponovat budou kapacitou šest osob a jejich provoz by měl být celoroční," uvedl náměstek primátora pro majetek a městské organizace Pavel Marek (ANO).

Výstavba bude spolufinancována z dotačních prostředků. Radnice věří, že by dotace mohla činit až 50 procent z celkové částky. Jedna chatka přitom vyjde na zhruba 800 tisíc korun. Součástí prací bude také vybudování dvou vyhlídkových mol na špici poloostrova. Tato mola mohou být v budoucnu využita jako základové desky pro stavbu budovy pro enviromentální výuku nebo welness. „Do budoucna plánujeme areál ještě ozvláštnit například domky v korunách stromů a stále také počítáme s možností vybudování environmentálního centra a sauny,“ říká ředitel Městských lesů Milan Zerzán. Právo stavby platí až do konce roku 2028. Do té doby má společnost Městské lesy Hradec Králové areál v pronájmu. Stavět desítku nových chatek by ale chtěla společnost už v příštím roce.