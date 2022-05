„Těch 14 milimetrů, co spadlo na začátku týdne, nás zachránilo před kolapsem, bylo to za minutu dvanáct, ale pořád je obrovský deficit vláhy v půdě,“ říká mi šéf piletické společnosti VH Agroprodukt Jan Věcek. Jeho firma hospodaří hlavně na Hradecku na 1300 hektarech půdy. Na polovině rozlohy pěstuje kořenovou zeleninu a cibuli a bez závlahy by se neobešla: „Srážkové optimum za duben a květen je 200 milimetrů, letos zatím za ty dva měsíce nám napršelo 21 milimetrů, to je desetina.“ Pole se sice zelenají, ale jen díky tomu, že firma naplno zavlažuje. „Vody zatím máme dost, ale znamená to pro nás, že letos zaplatíme za elektřinu navíc 9 milionů korun. Zdražila třikrát,“ říká Věcek. Nejsou to jen neustále běžící čerpadla, ale třikrát dražší elektřinu polyká i chlazení skladů.

Nebývalé je pak i to, že na písčitých půdách musí zalévat i obiloviny. „S vírou v dobrou cenu obilovin věříme, že se nám náklady vrátí. Stav byl tak žalostný, že jsme neměli na výběr,“ rozhlíží se po polích Jan Věcek. Víc než třikrát zdražila také dusíkatá hnojiva, další rána jsou ceny nafty.

GLOSA: Zdravý selský rozum



Snad ani během hodinového rozhovoru s tetou Kateřinou ze Saturnina Zdeňka Jirotky bych si nevyslechl tolik pranostik, jako za poslední dny, kdy jsem připravoval článek o suchu, které trápí zemědělce na Hradecku. Takže například: "Studený máj - ve stodole ráj, V máji pastýřovi nesmí oschnout hůl, Medardova kápě, čtyřicet dní kape," prokládali své lamentování na mimořádně suchý duben a květen farmáři, kterým často po polích jezdí traktory řízené přes satelitní navigační systém. Zaplať pánbůh, že stále funguje to, čemu se říká selský rozum! Musím přiznat, že lidé, kteří už po desetiletí hospodaří, sice občas lamentují, ale když s nimi mluvíte, tak si navzdory rozmarům počasí zachovávají životní optimizmus. Prostě pro dobrou úrodu udělají, co mohou a ostatní už záleží na přírodě. My jim můžeme pomoci tím, že si budeme kupovat, pokud nám k tomu tedy dají zahraniční řetězce šanci, české potraviny. Tady přidám ještě jeden zážitek z tohoto týdne. Na pracovní schůzku přijel jeden respondent autem francouzské provenience. Když jsem se zeptal, jak to, že nejezdí obligátní škodovkou, lakonicky konstatoval, že jeho firma patří Francouzům a ti jim kupují jedině právě francouzská auta…

První sklizeň zeleniny firma plánuje na 20. června. Zatím ale neví, za kolik budou prodávat. „Klíčové bude vyjednávání s řetězci, cenotvorba se dělá týden po týdnu. Otázka také je, jaká bude koupěschopnost lidí,“ připomíná další neznámou v rovnici zemědělské reality Jan Věcek.

Meteorologové hodnotí úhrn srážek v hradeckém kraji od března jako silně podnormální. Nejvíc je suchem ohrožené Hradecko. „Půdní sucho v profilu 0 až 100 centimetrů v půdě pod travním porostem v okrese Hradec Králové je vyhodnoceno jako mírné. Mnohem horší obrázek potom dostaneme, pokud uvažujeme zásobu využitelné vody jen přímo ve vrstvě pod travním porostem, tam už o nějakém stupni půdního sucha můžeme mluvit ve všech lokalitách hradeckého kraje, kromě poloh vysloveně horských,“ nahlíží do záznamů vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie hradecké pobočky ČHMÚ Stanislava Kliegrová.

Sucho ohrožuje i malé farmáře. Jakub Záruba hospodaří na okraji Třebechovic pod Orebem. Na 20 hektarech luk chová 14 kusů masného skotu: „Část luk máme u Orlice, kde je úroda trávy hodně závislá na jarních povodních, které přinášejí živiny. Teď, když jsou suché roky a povodně nejsou, tak jsou louky hodně suché a výnosy sena jsou poloviční.“ Trávy zatím na okolních loukách roste méně než loni, ale farmář situaci nevidí úplně černě. „Letos je sice sucho, ale věřím, že zaprší, a že se to zlepší,“ doufá farmář.

Sucho ale už od jara trápí i rybníkáře. Například těm chlumeckým chybělo už na začátku dubna mezi 15 až 18 procenty vody. A situace na některých z 235 rybníků, na kterých Rybářství Chlumec nad Cidlinou hospodaří, se ještě zhoršila. „Když nemáte vodu, tak nemáte kde chovat ryby a to je jediné, co nás živí,“ konstatuje ředitel společnosti Ladislav Vacek. Nepomohl ani déšť ze začátku týdne. Voda se vsákla do půdy a do rybníků nedotekla. Přibylo jen to, co napršelo přímo na hladiny. Ryby ale zatím suchem netrpí: „Hrozí ale, že nebudou mít přírůstek z přirozené potravy. Pak bychom je museli víc přikrmovat. Ale obiloviny buď nejsou, nebo jsou drahé.“ A to by hlavní produkt Chlumeckých, vánoční kapry, zase prodražilo. „S tím, jak se mění kupní síla, tak by se před Vánoci nemusely prodávat.“

Dalším nebezpečím by pak pro rybníkáře mohl být opačný extrém, tedy přívalové deště: „Bouřkám předchází prudké výkyvy tlaku, což mívá negativní vliv na kyslíkový režim ve vodě. Navíc voda po dlouhé suchu propláchne všechny strouhy a kanály a to může vyvolat opět úhyny ryb. Doufáme, že příroda, jak umí brát, tak umí i dávat. Potřebujeme ideálně aby se vyplnila pranostika na Medarda, aby delší dobu pršelo a krajina se postupně zasaturovala vodou,“ věří šéf chlumeckých rybářů Ladislav Vacek.