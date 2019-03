Hradec Králové - Začátkem března se po zimní technologické pauze vrátí dělníci, aby dokončili výstavbu nového mostu přes Orlici ve Svinarech. První motoristé by se po novém přemostění, které kraj vyjde na 65 milionů, měli projet v květnu.

Svinarský most. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Po zimním spánku se opět probouzí život na stavbě mostu ve Svinarech. Stavební činnost zde skončila na začátku loňského prosince kvůli rozmarům počasí, které nedovolilo dělníkům pokračovat. Dokončovací práce na dělníky tak čekají v příštích týdnech. Samotný most by se měl pro motoristy otevřít v květnu. Tedy osmadvacet měsíců od jeho uzavření a necelý rok po demolici původní konstrukce mostu plukovníka Šrámka. Ten se nad Orlicí klenul dlouhých 111 let.