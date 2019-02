Východní Čechy - Strojvedoucí osobního vlaku vyjel ze stanice Skuteč na Chrudimsku v době, kdy neměl návěstidlem povolenu jízdu. To zatím vyplývá z vyšetřování. Střetu se podařilo zabránit.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník/Jakub Šťástka

Okamžik nepozornosti a zřejmě lidská chyba stály za sobotní událostí, kdy se proti sobě na trati u Skutče na Chrudimsku vydaly dva vlaky. Ke střetu naštěstí nedošlo, jelikož si toho oba strojvedoucí všimli včas a zastavili.



„Strojvedoucí osobního vlaku vyjel ze stanice Skuteč, přestože neměl návěstidlem povolenu jízdu a měl počkat na protijedoucí vlak,“ uvedl Tomáš Drvota ze Správy železniční dopravní cesty. Proč se muž vydal na trať, přestože neměl, není jasné. Vše je zatím v šetření a strojvedoucí, který se chyby zřejmě dopustil, bude vypovídat až dnes. V sobotu se totiž necítil dobře.



Podle některých informací je prý možné, že strojvedoucí se nezorientoval v čase a domníval se, že je všední den, a ne sobota. V týdnu se totiž na trati vlaky v tuto dobu nekřižují.



Na nepovolenou jízdu podle Drvoty reagovalo i zabezpečovací zařízení na trati, které bylo nainstalováno v loňském roce. Ke srážce by tedy nemělo dojít, ani kdyby si toho strojvedoucí nevšimli. „Zabezpečovací zařízení na mimořádnou situaci zareagovalo ve chvíli, kdy vlak vjel na výhybku, která nebyla přestavena v jeho směru. Následně změnilo návěst na návěstidle pro protijedoucí vlak na stůj,“ objasnil Drvota.



Navíc v záloze je i dispečer, který sleduje provoz na trati a může se se strojvedoucím spojit. Díky novému radiovému systému není problém zastavit vlak také na dálku.



Trať ze Svitav do Žďárce u Skutče, kde v sobotu k události došlo, už jednou tragickou událost zažila. Před šestnácti lety se u obce Krouna srazil motorový vlak se čtyřmi nákladními vagony. Tehdy střet nepřežilo devatenáct lidí. To byl také jeden z důvodů, proč se na trati, jež není příliš využívaná, přesto instaloval nový zabezpečovací systém.



„Tato trať má nepříznivé směrové a zvláště spádové poměry, dlouhá a strmá stoupání a klesání. Takže podobná nehoda, k jaké došlo roku 1995 u Krouny, kdy již nebylo možno varovat vlakovou četu protijedoucího osobního vlaku, by mohla mít fatální následky. I tato smutná událost zvýšila celospolečenský tlak na moderní zabezpečení právě této trati,“ potvrdil Jiří Šťastný ze Správy dopravní a železniční cesty.

Krouna: Tragické železniční neštěstí na východě Čech



Obec Krouna na Chrudimsku se před 16 lety stala místem nejtragičtější železniční nehody devadesátých let. Osobní motorový vůz se tu 24. června 1995 srazil se čtyřmi rozjetými vagony, které ujely při posunu. Nehoda si vyžádala 19 lidských životů.



Ze stanice Čachnov ujely při posunu samovolně čtyři vozy, které po odpojení neudržela jediná zatažená ruční brzda. Spád trati tam je více než 20 promile. U zastávky Krouna uvolněné vagony vrazily čelně do protijedoucího motorového osobního vlaku. Střetová rychlost mohla být podle některých odhadů až 133 kilometrů v hodině. Strojvedoucí vlaku, v němž jelo třiadvacet cestujících, neměl čas zareagovat. Srážce nebylo možné ani technicky zabránit.



V troskách motorového vozu zemřel přímo na místě strojvedoucí a 17 převážně mladých lidí, kteří jeli na zábavu. Jedna žena zemřela po týdnu v nemocnici.