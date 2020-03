Na dvou železničních tratích v regionu jsou v blízké době naplánovány výluky, které na několik dní zkomplikují život cestujícím. Ti budou muset využít náhradní autobusovou dopravu, navíc musí počítat s možným zpožděním.

Ilustrační snímek. Celé tři měsíce nebudou jezdit vlaky mezi Železným Brodem a Tanvaldem. Nahradí je autobusy. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Od 16. do 19. března v čase od 8 do 15 hodin nepojedou vlaky na trati z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova, konkrétně mezi Lázněmi Bělohrad a Novou Pakou, kde budou pracovníci Správy železnic odstraňovat vegetaci podél kolejí.