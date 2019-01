Dvůr Králové /OD SOUSEDŮ/ – Vánoční stromky, které nebyly přes svátky prodány a musely by se vyhodit, mají užitečné využití. Slouží jako potrava pro slony v ZOO Dvůr Králové.

Ilustrační foto | Foto: Archiv zoo

Ošetřovatelé jimi v těchto dnech zpestřují jídelníček chobotnatcům. Překvapivě mají rádi jen smrčky. „Zkoušeli jsme jim dát i jiné druhy, ale o ně vůbec zájem neprojevili, smrčky jim prostě nejvíc chutnají,“ řekl ošetřovatel Radek Jaroš. Nejraději zelené jehličí, to ze stromků ožírají nejdřív, větvě a kmen si nechávají na později.



Sloni moc rádi pojídají dřevo, což je velmi důležité pro jejich zažívání, protože jim to dodává vlákninu, zvláště v současném zimním období, kdy nemají jinak dostatek listů ze stromů.



Použité stromečky, na kterých jsou často zbytky ozdob, háčky nebo různé řetězy, se slonům pochopitelně nedávají. Mohly by pro ně být dost nebezpečné. Ošetřovatelé je krmí pouze smrčky, které se neprodaly. Sloni si na nich nejen pochutnají, ale je to pro ně i velká zábava. S kmeny i větvemi si rádi hrají, například je tahají po zemi.



Postupně jim ale i smrčky přestanou chutnat, lidově řečeno, se jim přejedí. „Dá se to přirovnat k našemu vánočnímu cukroví, zpočátku si na něm pochutnáváme, ale pak už o něj přestáváme mít zájem,“ dodal Jaroš.



Stromečky slonům již několik let dávají například v německých zoologických zahradách. Z této tradice, kdy se každé Vánoce dopřávají chobotnatcům smrčky nebo pár jedliček na zpestření jídelníčku, se tak stal zvyk jak ekologicky zpracovat vánoční stromečky.



Pokud si chcete vánočně vyzdobenou zoologickou zahradu prohlédnout, máte ještě čas do konce ledna. K vidění tu je například výstava fotografií Jana Svatoše z Afriky, slaměná zvířata nebo řada mláďat, která přicházejí na svět.

Kateřina Kohoutová