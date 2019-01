Královéhradecký kraj - Kraj finančně podpoří kulturní akce věnované vzniku první republiky. „Jsem přesvědčen, že naši historii je nezbytné si neustále připomínat i v souvislosti s dnešní dobou,“ odůvodnil rozhodnutí hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Podat žádost o dotaci z krajského programu pro kulturu a památkovou péči je možné až do 28. února. O podporu kulturních aktivit souvisejících s výročím vzniku Československé republiky mohou žádat fyzické i právnické osoby, a to ve výši od pětadvaceti tisíc do dvě stě tisíc korun.

Kulturní akce věnované „osmičkovým“ výročím pořádají hlavně muzea či galerie. Kraj ale může podpořit například i zájmové spolky.