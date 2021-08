Nečekaným překvapením skončil ve čtvrtek večer výjezd do Chlumce pro dvě jednotky hasičů. Na zahradě rodinného domu se plazila krajta královská.

Krajta královská | Foto: Shutterstock

Do ulice Selských bouří vyjeli profesionální hasiči z Nového Bydžova a JSDH Chlumec nad Cidlinou na základě oznámení, že se v zahradě rodinného domu nachází had neznámého druhu. Toho se podařilo oznamovateli společně se sousedem odchytit do krabice. Poté, co hasiči na místo dorazili, odeslali fotografii hada herpetologovi.