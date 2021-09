Tak jako každý rok se pracovníci Technických služeb obrací na lidi z Hradce a okolí s prosbou, zda by nabídli dva vhodné stromy na vánoční výzdobu Masarykova náměstí a Velkého náměstí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.