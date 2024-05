Aneta: Je to otevřený bleší trh v centru Hradce Králové. Funguje to tak, že se každé dopoledne poslední neděli v měsíci lidé sejdou na náplavce pod Pražským mostem a prodávají, nabízejí svoje věci bez nějaké předchozí registrace nebo bez poplatků. Máme jedinou podmínku: Je to prodej věcí z druhé ruky. Je to primárně pro Hradečáky, který jsou zavalení spoustou věcí, co se jim válí třeba na půdě a chtějí je vyměnit, prodat a nebo jenom darovat.

Co je to Nábleší ?

Občas tam ale někdo prodává rukodělné výrobky?

Aneta: Naše politika je, že rukodělné výrobky ano, pokud nejsou zdrojem příjmů. Tohle je prostě pro někoho, kdo třeba v ZUŠce udělá 10 hrníčků za rok a už je rozdal všem babičkám a chce se zbavit toho zbytku. Pokud si lidé nejsou jistí, co tady mohou nabídnout, mohou se nás zeptat přes Facebook.

Jak vás napadlo pořádat v Hradci bleší trh?

Natálie: Inspirovali jsme se u různých evropských metropolí, kde na břehu řek nebo moře bývá pravidelně nějaký bleší trh. S Anetou jsme docela dost cestovaly a hodně takových trhů a měst navštívily. Hrozně se nám to líbilo a říkaly jsme si, že tady máme také nábřeží, tak proč to tedy nezkusit.

Jak je Nábleší financované?

Natálie: Městu nic neplatíme, přihlásíme se do programu Královéhradecká nábřeží, a když nás ta komise vybere, tak jsme oproštění od poplatku za zábor a od magistrátu dostáváme roční dotaci na tisk plakátů na propagaci 30 tisíc korun.

Nábleší je dnes fenomén, jak jste spokojení s tím, jak dnes akce vypadá?

Aneta: Za mě je to příjemná, zábavná akce. Jsou tady lidi úplně všech věkových kategorií, rodiče s dětmi, senioři, lidi, co přijdou poprvé, nebo naopak ti, kdo chodí pravidelně od začátku.

Natálie: Pro mě to předčilo očekávání a mám z toho hroznou radost. Vlastně úplně pokaždé mám po Nábleší radostnou náladu, že se opravdu povedlo to, jak říkala Aneta, že se setkávají různé skupiny lidí. Jsou vedle sebe, mluví spolu a vlastně v tom je to pro mě i unikátní. Nábleší přitahuje různé komunity lidí, které by se normálně nesetkaly. Vedle sebe jsou senioři, kteří probrali skříň a vedle toho studenti, třeba i zahraniční, kteří třeba něco háčkují, pletou nebo napečou koláče. Je tam také hodně rodičů, co prodávají věci po dětech. A najednou ta kombinace různých lidí dělá hrozně dobrou atmosféru.

Odhadnete, kolik dnes chodí lidí?

Natálie: Když je pěkné počasí, tak tam projde za dopoledne třeba i 1500 až 2000 lidí.

Pro veřejnost je Nábleší otevřené od devíti hodin, prodejci ale mohou začít vybalovat své stánky už od osmi, je tam nějaký „boj“ o dobrá místa?

Natálie: Jsou lidé, kteří přicházejí v šest ráno.

Aneta: To je pravda. Někteří chodí strašně brzy. Někdo je rád pod mostem, protože tam neprší, někdo je rád na slunci. Někdo potřebuje schody, protože má hodně věcí.

Samy prodáváte, ale asi neodoláte a občas i kupujete?

Natálie (směje se): Je to tak. Minule minule jsem odešla s dřevěným obrazem Mickey Mouse a nikdy jsem netušila, že ho potřebuju.

Aneta: Chodím docela ráda prodávat a vždycky si říkám, že musím aspoň víc věcí prodat než jich nakoupit. Ale někdy to nevyjde (také se směje). Já mám zas doma medvěda z keramiky, který vypadá, jak když celou noc tancoval v nějakým klubu, protože má veliké oči a vyplazený jazyk. Mám ho na okně a dělá mi radost.

Jedinečnou atmosféru musím potvrdit. Jak mluvíte o té různorodosti, řeší se na Nábleší také politika?

Natálie: Docela ano, přijde mi právě zábavné, že se úplně dostanete úplně mimo tu svoji sociální bublinu, kde máte s kamarády vesměs stejné názory. Bavíme se s prodejci i o politice a oni mají často úplně jiný názor. Prostě diskutujeme a to je vlastně fajn.

Aneta: Nábleší vytváří právě společnou platformu, která je založená na tom, že všichni chceme prodat věci, které už nepotřebujeme, nebo něco koupit. Tím pádem je třeba politika trochu na druhé koleji. Prostě jsme se sešli na bleším trhu a je jedno, koho volíme. Prostě si to užíváme. Vlastně to lidi spojuje a je jedno, jakého jste etnika, vyznání, světonázoru, z jaké jste sociální vrstvy, jaké máte vzdělání.

Nábleší je skvělá akce, pochválí vás někdy lidé?

Natálie: Ano, lidé ho hodnotí jako milou a radostnou akcí. Píší na Facebook komentáře, že se jim to hrozně líbí. Pro nás je důležitá komunikace. Zapojujeme třeba lidi, co tam chodí, do šíření letáčků.

Hodně se věnujete aktivitám ve veřejném prostoru, máte komunitní saunu, pořádaly jste i jiné akce. Nábleší děláte ve svém volném čase a zdarma, co vás pohání?

Aneta: Pro mě je to pocit, že se nám povedlo zorganizovat něco, co tady chybělo, a že to lidé oceňují a také to, jak se Nábleší rozrostlo. Přitom by to pomalu mohlo fungovat i bez nás. Lidé už mají Nábleší v diáři, těší se na ně. Těší mě, že se nám podařilo lidi zaktivizovat a ukázat jim, že také mohou něco vymyslet a zorganizovat. Vždycky mě bavila práce s lidmi.

Má pro vás Nábleší i ekologický rozměr. Myslím tím, že se nevyhazují staré věci a nenakupují zbytečně ty nové?

Natálie: Máte pravdu, docela to zapadá do konceptu cirkulární ekonomiky, vlastně je to velmi udržitelná akce. Ale na tom nestavíme, je takový vedlejší přínos.

Lidé prodávají různé věci, co nejzajímavějšího se na Nábleší vidí?

Natálie: Já si pamatuju, že jsem viděla prodávat kulečníková tága, nebo brnění.

Aneta: Mě vždycky překvapí sbírky kamenů, co prodávají malí kluci. Hodně se prodává oblečení, knížky, v poslední době se to rozrůstá i o porcelán, bazarový antik, takové věci z chalupy.

Co by se dalo vylepšit?

Natálie: Záchody. Pronájem mobilní budky rozpočet nepokryje. Veřejné záchody jsou u Tyršova mostu, snažíme se domluvit s městem, aby byly otevřené, když je Nábleší, ale ne vždy se to podaří.

Nábleší se kvůli opravě Pražského mostu rozšířilo z náplavky i nahoru na Tylovo nábřeží, máte nějaké plány do budoucna?

Natálie: Mě na tom baví, že žádné extra plány nemáme. Prostě doufáme, že to bude fungovat co nejdéle a že to to bude co nejhezčí akce.