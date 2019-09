/NA CO KAM/ Francouzskou, karibskou, mexickou, gruzínskou, americkou, arménskou, španělskou a českou kuchyni můžete ochutnat v sobotu od 10 do 18 hodin na hradeckém Smetanově nábřeží. Další produkty pak můžete koupit u lokálních prodejců na místě.

Královéhradecké nábřeží patřilo gurmánům. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Pohádkový les zve celé rodiny

V sobotu v 10 hodin startuje u Lesního hřbitova v malšovických lesích v Hradci Králové 5. ročník oblíbeného Pohádkového lesa. Návštěvníci se vydají na zábavnou cestu lesem s pohádkovými bytostmi, které je provedou řadou úkolů a her. Akce je určena především rodinám s dětmi a snaží se prostřednictvím zábavných aktivit a her na několika stanovištích přiblížit dětem i rodičům život lidí s handicapem – ať už zrakovým, sluchovým nebo pohybovým. Organizátoři jsou pro zábavu a pozitivní vnímání dětí přestrojeni za různé pohádkové bytosti – během let Pohádkovým lesem prováděli Rumcajs s Mankou, Křemílek s Vochomůrkou, Ferda Mravenec, Maková panenka s motýlem Emanuelem, loupežníci, čerti nebo vodníci a mnoho dalších.