Most u Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové je podle posudku Ředitelství silnic a dálnic ve velmi špatném stavu. V nejbližších týdnech tak bude muset být doprava na frekventovaném mostě omezena. A to na velmi dlouhou dobu. Ve směru do města zůstane zachován jen jeden jízdní pruh.

Nadjezd u nádraží | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Podle Miloše Macháčka z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ještě není termín začátku omezení vydaný. Rozhodně s tím ale nebude ŘSD otálet. Nejdéle do konce listopadu by mělo být nové dopravní omezení v platnosti. „Na mostě jsme prováděli podrobnou diagnostiku pomocí opakovaných zatěžkávacích zkoušek. Zjistili jsme, že stav mostu se postupně zhoršuje. Most má skryté statické závady, které nejsou na první pohled zřejmé. V sedmibodové stupnici hodnocení stavu mostů byl ohodnocen číslem šest. To znamená velmi špatný stav. Na základě toho vyšla nějaká zatížitelnost, která při stávajícím provozu ve třech jízdních pruzích byla naprosto neúnosná. Ve spolupráci s projektanty jsme proto přehodnotili systém rozmístění jízdních pruhů po mostě,“ řekl Deníku Macháček. Nadjezd nad železniční tratí v Koutníkově ulici má v současné době celkem tři pruhy. Jeden ve směru z Hradce Králové a dva při příjezdu do města. ŘSD se tak rozhodlo pruhy omezit na dva. Zachován zůstane v každém směru jeden.