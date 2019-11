Už v pátek začne platit omezení dopravy na velmi frekventovaném nadjezdu v hradecké Koutníkově ulici.

Nadjezd u hradeckého nádraží je ve špatném technickém stavu, proto na něm bude uzavřen jeden jízdní pruh. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zúžení ze třech jízdních pruhů na dva si vyžádal špatný stav viaduktu, který by měl až do konce roku 2023 procházet postupnou rekonstrukcí - a to za plného provozu.