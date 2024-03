V sobotu a v neděli mohou řidiči na východočeských silnicích potkat pořádný kolos - pračku na řepu, která váží 191 tun. Souprava v délce 54 metrů zamíří z Dobrovic do cukrovaru v Českém Meziříčí. Energetici musí kvůli nadměrnému nákladu na některých místech zajistit průjezd pod vedením vysokého i nízkého napětí.

Nádoba o hmotnosti 191 tun bude umístěna na soupravě, která celkově dosáhne hmotnosti 226 tun, její délka bude téměř 41 metrů – celková délka soupravy bude 54 metrů, šířka 5,3 metrů. | Foto: Skupina ČEZ pro východní Čechy

Nadměrný náklad se na svou cestu z cukrovaru v Dobrovicích vydá v sobotu 23. března v 7 hodin ráno. Kolem 19 hodiny bude odstaven ve Smiřicích. Druhý den v neděli bude pokračovat v 9 hodin dopoledne do cíle, do cukrovaru v Českém Meziříčí by měl dorazit kolem 15 hodiny.

„Náklad – pračka na řepu – o celkové výšce 6,4 metrů bude na mnoha místech potřebovat podjet pod elektrickým vedením. Naši technici budou po celé délce trasy pomáhat s průjezdem,“ sdělila Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy.

Nádoba o hmotnosti 191 tun bude umístěna na soupravě, která celkově dosáhne hmotnosti 226 tun, její délka bude téměř 41 metrů – celková délka soupravy bude 54 metrů, šířka 5,3 metrů.

Národní klenot v plamenech? Na zámku Opočno šlo naštěstí jen o cvičení hasičů

Omezení dodávky se na nezbytně nutnou dobu pro projetí nákladu nejvíce dotkne obcí Sobotky, Ohařic, Kopidlna, Jičíněvsi, Starého Místa, části Jičína, Úlibic, Konecchlumí, Ostroměře a v neděli ve Všestarech, Smiřicích, Králově Lhotě, části Českého Meziříčí a dalších.

„Na některých místech budeme muset na nezbytnou dobu provést demontáž a opětovnou montáž vedení, kvůli výšce soupravy, aby kolos mohl projet. Po trase nadměrného nákladu odběratelé elektrické energie zaregistrují pouze krátkodobá vypnutí. Po projetí nákladní soupravy budeme okamžitě vše uvádět do původního stavu. Celá tato operace vyžaduje mimořádné nasazení našich pracovníků,“ sdělila mluvčí.

Energetici se podle Lapáčkové Beránkové vynasnaží, aby omezení dodávek elektřiny pro obyvatele v dotčených částech bylo co nejkratší.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás zajímat: Kolos v Českém Meziříčí. Tady se vyrobí polovina české spotřeby cukru