„Máme se teď bát posílat děti do školy?“ ptal se muž, který přišel zapálit svíčku za zavražděného 14letého chlapce. „Koukejte na to, kam vaše děti chodí, s kým se stýkají a jací lidé se kolem vás pohybují,“ vyzýval ostatní organizátor víkendové pietní akce.

„Necítíme se tu bezpečně. Všichni vidí, co se tady děje. Těm klukům z ostrahy by měli pomáhat policisté. Problémy jsou tu neustále, ale tohle? Jsme z toho nešťastní,“ řekla pro Deník po tragické události Helena Šumová, která na nádraží pracuje jako uklízečka.

Tragická událost na hlavním nádraží nyní vyvolala další vlnu kritiky. Nejen cestující po čtvrteční vraždě čtrnáctiletého chlapce upozorňují na to, že by muži zákona měli být ještě důslednější, protože se na nádraží a v jeho okolí necítí bezpečně. Strach netají ani pracovníci obchodů, stánků s občerstvením či trafik. Není výjimkou, že se v okolí nádraží i bezprostředně před ním potulují bezdomovci nebo narkomani.

„Musíme společně pracovat na tom, aby Hradec byl znovu bezpečný, aby to bylo bezpečné město, tak, jak jsme zvyklí. Je potřeba, abychom spojily síly, aby to nebylo o tom, že je majoritní a minoritní společnost, ale aby to bylo o společné práci, společné síle a snaze hledat rovnováhu a bezpečnost ve městě, kterou všichni potřebujeme pro život našich dětí,“ řekla Pavlína Springerová, která také připomněla, že od svého nástupu do funkce činí aktivní kroky k nápravě bezpečnostní situace na problematických místech.

Vedení radnice, podle svých slov, ví i z vlastní zkušenosti o řadě míst, kde se nejen Hradečáci necítí dobře. „Zažívají tam z hlediska bezpečnosti až úzkostné pocity. Mezi jedno z takových míst patří i vlakové nádraží. Dalšími bezpečnostně problematickými oblastmi jsou prostory kolem Atria, Sukovy sady u Auparku či Harmonie na Benešově třídě,“ vyjmenovala Springerová.

Vedení města chce zvýšit bezpečnost mobilní služebnou pro městské strážníky nebo posílením takzvaných asistentů prevence kriminality určených právě do těchto oblastí či posílením kamerového systému.

„S ohledem na tragickou událost posledních dní považuji za zásadní společné jednání zástupců města, městské policie, Policie ČR a Správy železnic, kde budeme společně hledat další opatření ke zlepšení situace na hlavním nádraží,“ dodala primátorka.

Zdroj: PČR