„Byla to vyhlášená hospoda, kupovali jsme tady chlebíčky a zákusky, vždy byly čerstvé a byla to jistota,“ vzpomíná paní Jiřina, která v hale čeká s kufrem na vlak do Prahy. Rozlehlá restaurace je zavřená už léta a to potvrzuje i cedule na prosklených dveřích, kde Správa železnic nabízí rozsáhlý prostor plný světla k pronájmu.