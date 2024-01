„Všichni vidí, co se tady děje. Těm klukům z ostrahy by měli pomáhat policisté. Problémy jsou tu neustále. Ale tohle? Jsme z toho nešťastní,“ přemítala po vraždě uklízečka Helena Šůmová a připomněla tak, že pořádek v nádražní hale zajišťuje zejména soukromá bezpečnostní agentura.

Pro státní i městskou policii přitom nádraží patří k „destinacím“, kam míří nejčastěji kvůli prevenci i v případě problémů. Místo monitoruje i kamerový systém. Přesto se incidentům nedaří zcela zabránit.

„Hlídky jsou tam velice často a spolupracují i s ostrahou. Točí se tam čtyřiadvacet hodin denně. Díky tomu se daří mnoho událostí řešit. Víme, že tam jsou často problémy. Protiprávní jednání samozřejmě intenzívně řešíme,“ ubezpečovala před časem mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.

Po téměř měsíci od tragického incidentu Deník zjišťoval, zda se atmosféra na nádraží změnila. Někteří si změny k lepšímu všimli a i kritici uznávají, že hlídky strážců zákona jsou častější.

„Nezměnilo se nic, je to tady pořád stejné. Jediný rozdíl je v tom, že je zima, a tak se tu tolik lidí nefláká. Policisté tady možná častěji projíždějí auty, ale to je všechno,“ přemítá prodavačka v pekařství poblíž schodů vedoucích k nástupištím Jana Malá.

Pohled na prostranství před nádražní budovou jí dává za pravdu. Jindy zaplněné lavičky zejí prázdnotou. Hlučné debaty nepopulárních hostů Riegrova náměstí vystřídal zvuk projíždějících autobusů a trolejbusů, zavazadel na kolečkách, hlášení o příjezdu a odjezdu vlaků a hlasů cestujících.

„V pracovní dny tady teď bývá ještě docela klid, ale v pátek a v sobotu večer to je horší. Problémy dělají většinou bezdomovci a feťáci, kteří jsou tady jako doma. Policisté tu jsou často, ale ne tak, jak by bylo potřeba,“ hodnotí situaci šestatřicetiletý Tomáš ze soukromé bezpečnostní služby, která dohlíží na pořádek v hale a jejím bezprostředním okolí. Dvoučlenné hlídky se tu střídají po dvanácti hodinách. Od začátku února budou mít v exponovanější směně posilu.

„Odpolední a večerní směna bude posílená o jednoho člověka, takže budeme ve třech,“ říká Tomáš, který vidí řešení problémů na hradeckém nádraží v radikálnějším přístupu k lidem obtěžujícím okolí.

„Dřív jsem pracoval i na nádraží v Pardubicích a tam se to podařilo zlepšit velice rychle. Postupovali jsme rázně a brzy se situace zlepšila. Spolupráce s policií je tam lepší než v Hradci. Kdyby to tady bylo jako tam, myslím si, že by to bylo jiné.“

Zatímco cestující procházející k nástupištím připouštějí, že se na nádraží necítí bezpečně a doufají, že se situace změní, lidé, kteří se na nádraží denně pohybují, jsou skeptičtí.

„Nevěřím, že se to zlepší. Na jaře se sem zase stáhnou a bude to jako dřív. Ani po té vraždě jsem nečekala, že se něco změní. Nejsem pesimistka, ale realistka,“ konstatuje Jana Malá.

