Velké vášně budí projekt revitalizace Velkého náměstí mezi hradeckými politiky i veřejností. O nutnosti oprav prakticky nikdo nepochybuje. Politická shoda je i na jejich etapizaci, přičemž nultá etapa zahrnující opravu podloubí v severní části náměstí by měla začít ještě letos a trvat zhruba čtyři měsíce.

Vedení města má naplánované i další etapy. Ačkoliv je k ní ještě velmi daleko, už teď budí největší vášně etapa číslo čtyři – podzemní parkoviště pod Velkým náměstím. Podle opozice za studie a analýzy k podzemnímu parkovišti zaplatilo město už přes dva miliony. Radnice ubezpečuje, že o parkhausu do voleb definitivně nerozhodne. Ostatně současný projekt veřejně podporuje jen ODS a hnutí ANO.

Zda parkhaus pro až 294 aut pod náměstím opravdu vznikne, je nejisté.

Svůj projekt na zastupitelstvu detailně představili architekti otec a syn Krejčíkové. „Na povrchu bude 47 rychloobrátkových parkovacích stání a dalších 294 parkovacích míst vznikne pod zemí. Celkový počet parkovacích míst tedy zůstane, ale doprava nebude poškozovat historické centrum,“ popisovali svoje řešení. Poukázali i na metropole z jiných zemí, kde parkování pod zemí v historických centrech funguje.

„Vybudovat parkoviště pod Velkým náměstím mi připadá jako téměř geniální myšlenka. Tímto způsobem je parkování řešeno například v Mnichově, v Drážďanech, v Cáchách nebo v Bratislavě," řekl k myšlence parkhausu pod Velkým náměstím už dříve primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Přesto jejich návrh většinovou podporu v zastupitelstvu nemá. Podle Pavlíny Springerové (HDK) je dokonce v rozporu s platným územním plánem. Opoziční politici upozorňují také na nesouhlasné stanovisko archeologů, komise pro dopravu, cyklistiku a památky nebo ministerstva kultury.

„Otázka parkování by ještě měla projít diskuzí i vzhledem k tomu, že nám byl předložen jiný návrh parkování od architekta Chmelíka,“ upozornil Alois Havrda (KSČM) na alternativu. Jaromír Chmelík navrhuje vybudovat modulární parkovací dům u křižovatky ulic Mýtská a Komenského. Součástí plánu je i oprava nepřehledné křižovatky u vjezdu na Malé náměstí. Vzniknout by tam měla křižovatka okružní.

„Naší vizí je udělat tam v úrovni jednoho podzemního patra parkovací dům. Rampa nahoru i dolů by byla v přímém kontaktu s křižovatkou,“ říká Chmelík. Rozhodnutí o podobě parkování u Velkého náměstí zatím není na pořadu dne. Podle Jiřího Langera (ANO) ale vedení města rozhodně nemá problém s tím, aby se obě varianty podrobně porovnaly.

A někdejší náměstek primátora Martin Hanousek zmiňuje ještě další možnost - získat od armády Žižkovy kasárny, kde by mohlo vzniknout velké parkoviště. Podle vedení města však tato varianta není příliš reálná, neboť ministerstvo obrany se objektu v žádném případě zbavovat nechce.

Chceme ukázat alternativu, říká Chmelík

Architekt Jaromír Chmelík chce svým návrhem ukázat alternativu vůči vizi otce a syna Krejčíkových. Parkovací dům v Mýtské ulici by podle něj měl být zhruba pro 140 míst, dal by se ale podle potřeby i zvětšit. Základem je podle Chmelíka využít už stávající parkhausy, třeba ten v Gayerových kasárnách. Pokud by se podle něj vytvořil nahoru ke Klicperovu divadlu výtah, lidé by ho hned více využívali.

„Těmito nápady se snažíme říct, že než spustíme tu jedinou variantu, která je nyní v běhu, měli bychom se znovu zamyslet. Pojďme tomu dát otevřenou debatu,“ řekl Deníku Chmelík, který podle kterého by šlo získat až 100 parkovacích míst i úpravou Komenského ulice.