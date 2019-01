Hradec Králové /FOTOGALERIE/ – Nejlépe umějí vyprostit zraněného člověka z havarovaného vozidla dobrovolní hasiči z Blovic na Plzeňsku. Zvítězili totiž na II. mistrovství ČR jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v konkurenci dalších třinácti jednotek.

Mistrovství se konalo v sobotu na královéhradeckém Velkém náměstí.

Úkolem čtyřčlenného týmu bylo v rámci časového limitu 15 minut bezpečně a efektivně vyprostit zraněného z havarovaného auta a poskytnout mu první předlékařskou pomoc. Maximální časový limit byl 20 minut, který žádný z týmů nepřekročil.

O vítězství bojovali také loňští vítězové z Plačic, kteří dovednosti uplatňují i v praxi. „Trénujeme třikrát až čtyřikrát do měsíce. Musíme se orientovat v nových typech vozidel. Občas vyjedeme k ostrým nehodám. Za rok je to zhruba dvacet událostí. Nejdůležitější je zvolit cestu, kudy člověka z auta vytáhneme tak, abychom ho nezranili ještě více. Další důležitá věc je komunikace. Je to o psychologii a ta se oceňuje i při soutěži," David Rakovský, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Plačice. Letos skončili na devátém místě.

O příčku lépe dopadli hasiči z Lochenic. Ti letos na soutěži zažili premiéru. „Trénovali jsme s profesionálním hasičem. Dali jsme si přihlášku a vybrali nás. Posledních čtrnáct dní jsme cvičili denně. Nejtěžší je rozhodnout se, co udělat, kudy vytáhnout pacienta," vysvětlil Josef Vaňouček mladší z SDH Lochenice.