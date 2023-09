/VIDEO/ Bylo půlhodiny po půlnoci, když se na hradeckou městskou policii obrátila zdravotnická záchranná služba s žádostí o prověření oznámení. Volající prý slyšel volání o pomoc.

Záznam Městské policie Hradec Králové. | Video: Městská policie Hradec Králové

„Operační důstojník městské policie na místo vyslal hlídku. Strážníci zjistili, že se volání ozývá z otevřených dveří. Vstoupili do bytu, kde na zemi nalezli naříkající seniorku. Jednaosmdesátiletá žena uvedla, že kolem osmé hodiny večerní upadla a sama se již nedokázala zvednout. Pouze se doplazila ke dveřím, aby mohla někoho zavolat na pomoc,“ popsala mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.

Při pádu se stařenka uhodila do hlavy, přičemž si přivodila menší zranění.

„Bolí mě všechno, když se tady osm hodin plazím, abych se dostala k mobilu,“ řekla strážníkům žena, které přispěchali na pomoc.

Také jí byla zima.

„Hlídka ženu, oblečenou pouze do pyžama, přikryla, dala jí napít vody a přivolala záchrannou službu. Do jejího příjezdu strážníci kontrolovali její zdravotní stav. Po prvotním vyšetření zdravotníci rozhodli o převozu do nemocnice,“ doplnila Kněžourová.