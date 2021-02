Že by ale mohlo v budoucnu dojít ke spojení Vysoké s krajským městem, starosta odmítá. V rozhovoru pro Hradecký deník hovoří Jiří Horák nejen o plánech obce do dalších let, ale také například o spokojenosti s novou cyklostezkou nebo problémech s autobusy hradecké MHD.

Jak jste spokojení s cyklotezkou z Hradce Králové, která funguje necelé dva roky?

Jsme spokojení moc. Naši občané si stezku oblíbili. Máme cyklostezku dokonce lepší a širší než je ta směrem na Kuks. Bez problémů se tam vejdou i bruslaři, kterých nám tam jezdí opravdu hodně. Podle dat ze sčítačů tvoří polovinu návštěvníků cyklisté a druhou polovinu bruslaři a pěší. Celková návštěvnost té cyklsotezky je kolem 200 tisíc lidí ročně. Zajímavostí je, že ze všedních dnů využívá cyklostezku nejvíce lidí ve čtvrtek, o víkendech v neděli.

Přináší stezka finanční benefity i místním podnikům?

Je to možné, ale nemám o tom úplně přehled, protože tady víceméně nemáme obecní provozovny. Možná to pocítili v hospodě U Salavců. Jsme rádi, že tam teď máme šikovného nájemce, který se snaží fungovat i během pandemie.

Zdroj: DeníkStezka má spojit Hradec Králové s Pardubicemi, ale zatím končí tady u vás ve Vysoké. Jaké bude její pokračování?

Původní vize byla taková, že půjde pořád po levém břehu Labe. Několik vlastníků tam ale odmítlo pozemky prodat. Cyklostezka tedy přejde přes most na druhý břeh Labe, kde se pozemky vykoupit podařilo. Zpět na levý břeh přejde stezka u Dřítče. Pak povede k mostu do Němčic, vedle kterého se má postavit nová lávka. Tam je ovšem typický problém s pozemky. Řídící učitel Jedlička z Opatovic v roce 1946 odkázal pozemek u mostu svým šesti příbuzným. Některé jsme dohledali, jiné ne. Jeden je údajně v kriminále. Bez souhlasu všech vlastníků nic nepostavíme. Všechno je to strašně zdlouhavé.

Který ze zbývajících úseků stezky je tedy v současnosti nejblíž dokončení?

Máme územní rozhodnutí a čekáme na stavební povolení u úseků Dříteč – Němčice a Němčice – Kunětická hora. Ta lávka na problémovém pozemku Jedličků se zatím odsune stranou, cyklostezka bude končit před stávajícím mostem, ten cyklisté přejdou a za ním stezka opět začne. Pokud ne letos, tak nejdéle příští rok by se mělo na tomto úseku už stavět.

A úsek z Vysoké kolem Opatovic a do Dřítče?

Tam se stále ještě něco vykupuje, ale pokud se už neobjeví nějaký nový problém, mělo by být všechno reálně hotové snad za tři roky.

Před rokem vás jako starostu obce, do které zajíždí hradecká MHD, zaskočilo výrazné zdražení poplatků ze strany hradecké radnice a zvažovali jste omezení spojů. Jak to vypadá letos?

Došlo opět ke zdražení, ale asi to tak prostě je. Ta nákladová cena na kilometr je údajně ještě vyšší než ta, kterou nám účtují. Je to možné, opravdu nevím. Lepší řešení pro nás ale zatím neexistuje. Děti mají lítačky, které platí jenom v MHD. Ta cena za kilometr skočila z loňských 30 korun nově na 35 korun (v roce 2019 to bylo 20 Kč). Pokud chceme, aby nám sem ty autobusy jezdily, tak nám nezbylo, než na to přistoupit. Za rok 2021 zaplatíme celkem za MHD 2,2 milionu korun. Je ale nutno říci, že nám finančně vypomáhá kraj.

Neuvažujete zvláště v této době o omezení spojů?

Ve všední den k nám jezdí 20 spojů. Vezměte si ale, kolik lidí nám tam obzvlášť v této době jezdí. Je to opravdu málo muziky za hodně peněz. Na druhou stranu jiné řešení opravdu není. Můžeme nějaké méně vytížené spoje redukovat, ale vůči lidem to není moc populární a přívětivá cesta. Chápu, že jsou lidé, kteří se nemají do Hradce jak jinak dostat. I když v tom autobuse jedou třeba jen tři lidé, tak dva z nich by se opravdu neměli jak jinak do Hradce dostat. Přemýšlíme ale nad jedním řešením. Zajíždí nám do obce regionální modré autobusy z Hradce i Pardubic. Staví ale pouze na hlavní silnici u hospody a nezajíždí nám na točnu. Jednám proto s oběma kraji o tom, že by nám regionální autobusy zajížděli do obce na točnu a my bychom ty dva kilometry navíc platili. Pořád lepší platit dva kilometry než platit výrazně více kilometrů za MHD. Samozřejmě, že ty autobusy mají jinou trasu a jiné časy a hlavně tam neplatí ty lítačky. Stát tam ale studentům a důchodcům tři čtvrtiny částky hradí. Takže ti jedou do Hradce v podstatě za pětikorunu.

To znamená, že byste část spojů hradecké MHD odřekli?

Je to možnost. Teď záleží na tom, jak se k tomu postaví ty kraje. Zda řeknou, že těch pět minut navíc jim úplně nerozhodí jejich systém jízdních řádů. V takovém případě bychom mohli ty spoje hradecké MHD, které by byly víceméně zdvojené těmi regionálními, odřeknout a výrazně ušetřit. Kvůli stavbě D35 se ale budou stabilní jízdní řády regionálních autobusů řešit až na podzim, takže na rozhodnutí ještě mámě nějaký čas.

Zhruba šest let máte v obci otevřenou novou sportovní halu. Jak výrazná to pro obec byla investice a jak jste spokojení s jejím fungováním?

Hala stála 22 milionů bez DPH, půlku jsme na to dostali z ministerstva školství. Máme nastavené komerční ceny, ale všichni obyvatelé Vysoké mají padesátiprocentní slevu. Zhruba z 80 procent tam chodí právě místní. Kdybychom měli nastavené ty komerční ceny pro všechny, tak je ten projekt jednoznačně ziskový. V tomto režimu jsme zhruba na nule, ale ten benefit pro ty lidi je úžasný. Děti mají kde sportovat, nesedí u počítačů. Není to jen o sportovní hale, máme tam celý krásný sportovní areál.

Jak velký problém je pro vás to, že je letos prakticky celá zimní sezona odepsaná?

Víceméně žádný. Dá se říct, že to energii nežere. Spíš to cítím jako problém mezilidský. Lidem schází pohyb i sociální kontakty.

Zavřená je už několik měsíců také rozhledna Milíř. Je to tak, že kvůli vládním opatřením rozhledny být zavřené musí nebo je to spíš otázka ročního období?

My tu rozhlednu máme s obsluhou a zamykáme ji, takže jsme ji zavřeli. Myslím, že rozhledny, které jsou volně přístupné, se zavřít nemuseli. Máme tradici, že na Vánoce a na Silvestra se lidé z obce schází pod rozhlednou u svařáku. Letos jsme měli samozřejmě zavřeno, ale i tak se tam přišlo spontánně promořovat přes sto lidí.

Za normálních okolností je Milíř otevřen celoročně nebo je to běžně sezónní záležitost?

Míváme zhruba od listopadu do března zavřeno. Otevíráme v té době pouze na nějaké speciální akce.

Co čeká Vysokou v nejbližších měsících a letech za velké investice?

My jsme na letošek po doporučení ekonomů počítali s propadem příjmů zhruba o 20 procent. Nakonec to možná nebude tak hrozné, ale pro letošek žádné investice neplánujeme. Uvidíme, jak to všechno dopadne. V podstatě máme všechno, co nás trápilo a bylo potřeba akutně řešit, hotové. V loňském roce jsme udělali kompletní výměnu veřejného osvětlení za LED svítidla, udělali jsme poslední úsek kanalizace a silnice, opravili jsme nejhorší chodníky. Na letošek tedy neplánujeme nic většího, jen běžnou údržbu. Musím ještě zdůraznit, že jsme bez dluhů. Máme na účtu volných asi 8 milionů, ale vyčkáváme. Člověk nikdy neví, jestli nebude hůř.

Prozradíte tedy nějaké dlouhodobější vize obce?

Předloni jsme začali s unikátním projektem, kdy jako jedna z prvních obcí vůbec sázíme dřeviny na orné půdě, vytváříme unikátní biopásy. Loni jsme vysázeli osm tisíc dřevin na čtyřech hektarech. Jsou to takové dva obrovské remízy. Jeden je dlouhý jeden kilometr a široký 20 metrů a druhý je dlouhý asi 300 metrů a široký asi 70 metrů. To ohromné stohektarové pole za obcí, kde je velkovýrobní zemědělská poušť, jsme pomocí biopásů rozčlenili na tři díly. Už teď se tam stahují ptáci a brouci, až stromy trochu povyrostou a odstraníme plot, pustíme tam i zvěř. Budou tam velké javory, lípy, duby, ovocné stromy, ale i malé keře jako šípky nebo střemchy. Z toho mám opravdu velkou radost. Plánujeme také vybudování velké retenční nádrže na dešťovou vodu vedle sportovního areálu.

Vysoká nad Labem je mezi Hradečáky považovaná za docela nóbl místo pro život. Jste blízko Hradce, zároveň je tady mnohem větší klid, krásná příroda… těží obec z finanční síly lidí, kteří zde postavili domy?

Máme tady poměrně unikátní strukturu obyvatel, to máte pravdu. Máme nízký průměrný věk obyvatel. Kdyby se dělala statistika titulů, tak tady jednoznačně vyhraje doktor. Bydlí nám tady s nadsázkou půlka hradeckého špitálu od porodníka po patologa. Opravdu těžíme z té unikátní polohy. Z okraje Roudničky je to k nám přes les asi 600 metrů.

Často se o Vysoké říká, že se stejně časem s Hradcem spojí. Je to reálná možnost?

Určitě ne. Máme asi měsíc aktualizovaný územní plán a tam je jasně dané, že zástavba se nebude rozšiřovat žádným směrem. Nějaké poslední stavební pozemky jsou ještě uprostřed obce. Když jsem pře 14 lety nastoupil do funkce, tak měla Vysoká 800 obyvatel. Teď máme 1700. Dříve se všichni lidé znali, bylo zde hodně příbuzných, hodně jich dělalo v místním JZD. Mentalita lidí byla jiná. Paradoxně ale když teď organizujeme posvícení, pouť nebo třeba traktoriádu, a já chci něco pomoct nebo zařídit, nastoupí spíš ti novousedlíci.

Jaké vyžití nabízí Vysoká nad Labem zejména pro ty mladší obyvatele, kterých teď máte většinu?

Spousta věcí v poslední době vzniká. Co se týká spolků, nedávno v obci vznikli hasiči. Respektive navázali na tradici po padesátileté pauze. Největší vyžití je tady sportovní. Máme tady oddíly fotbalu, basketbalu, atletiky, florbalu, stolního tenisu, ve sportovním areálu máme také skatepark a nově i workoutové hřiště. Kdo chce sportovat, může v každou roční dobu. Pokud tedy zrovna není covid.

Co vás jako obec nejvíce trápí?

Nebudu asi příliš originální, ale je to doprava. Máme výhodu, že silnice třetí třídy prochází jen okrajem obce, ale i tak je tam docela velká frekvence aut. Udělali jsme tam semaforem řízený přechod pro chodce, protože přes tu silnici chodí všichni třeba do toho sportovního areálu. Moc by nám pomohlo, kdyby se udělala odbočka z Třebše na Hradubickou, o které se už několik let hovoří. Hrozně by nám to ulevilo. My už to máme zakreslené v našem územním plánu, ale částečně je ta silnice umístěná i na územní plánu Hradce. A to je problém, protože ten se tvoří už mnoho let a stále není hotov. A bez toho to prý nejde. Pokud by se ta odbočka podařila udělat, možná by se ani nemusela rozšiřovat silnice z Hradce do Vysoké. Lidé, kteří by pak jeli z Hradce do Prahy nebo do Pardubic, by pak vůbec přes naší obec nemuseli jezdit. Za hradeckou ČOV by zahnuli doprava, přejeli by Labe přes nový most a u Březhradu by najeli na Hradubickou.

Letitý problém Vysoké byli riskující cyklisté na úzké silnici do Hradce. Vyřešil se tento problém tou cyklostezkou?

Většina cyklistů stezku využívá, ale pořád se najdou kaskadéři, kteří po té silnici na kole jezdí. Třeba jeden z dvaceti. Znám jednoho místního, který si každé ráno vezme vestu a jede tam kvůli tomu, že to tak má do práce o dva kilometry kratší.

Jste ve funkci starosty už 14 let. Budete chtít pokračovat i po volbách v příštím roce?

Budu, pořád mě to pořád baví. Je to smysluplná práce. Člověk něco vymyslí a když se to povede, má z toho radost. Často jde o nadčasové věci. Třeba ty biopásy tady budou, i když už já tady nebudu. Naplňuje mě to.

Jak tady vůbec komunální volby vypadají, je o funkce ve vedení obce zájem?

Troje poslední volby už proti mně nikdo nekandidoval. S nadsázkou - máme tady vládu jedné strany. Jsme nepolitické sdružení nezávislých kandidátů. Máme sedm zastupitelů a nemáme radu, takže kompetence rady přechází většinou na starostu. Vím, že se se zastupiteli většinou shodneme. Vybíráme tu kandidátku tak, aby tam byl například starousedlík i novousedlík. Aby tam bylo někdo z jednoho konce obce, i z toho druhého. Myslím, že to funguje dobře.