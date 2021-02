Po více než čtyřech letech od definitního potvrzení platnosti demoličního výměru na hotel Černigov, získala společnost CPI stavební povolení na komplex Rieger Plaza. Ten má u hradeckého nádraží Černigov nahradit.

Dominantou celého komplexu má být čtyřhvězdičkový hotel Clarion. „Naším záměrem je postavit nejhezčí hotel v kraji,“ říkal už před šesti lety generální ředitel realitní skupiny CPI Property Group Martin Němeček. Od té doby se harmonogram prací několikrát posouval.. Společnost opakovaně deklarovala, že s demolicí Černigova čeká až na stavební povolení na nový komplex. Z něj nyní jasně plyne, co všechno na místě vznikne. Podle mluvčího CPI ale ještě není celý proces u konce. „Jde se o jedno ze čtyř stavebních povolení, které k projektu potřebujeme,“ řekl Deníku Jakub Velen. Aby mohla společnost své plány finalizovat, musí prý ještě počkat na splnění zbylých zákonných podmínek. Času má teoreticky dostatek. Podle vydané stavebního povolení musí být stavba dokončena do konce roku 2025.

Čeká se už jen na termín demolice

Hotel Černigov z poloviny 70. let patřil dříve mezi nejluxusnější ubytovací prostory v širokém okolí. Nocovali v něm i takové osobnosti jako například herec Pierre Richard, chirurg Christian Barnard, hudební skupina Boney M nebo první český prezident Václav Havel. Ačkoliv je doposud stále v provozu, poslední roky už spíš chátrá. Snaha o zapsání hotelu na seznam kulturních památek skončil před několika lety neúspěšně. Ačkoliv má k hotelu část Hradečáků stále silný vztah, čeká se nyní už pouze na termín, kdy k neodvratné demolici dojde. Oficiální stránky hotelu zatím nabízí možnost rezervace do konce března. Vzhledem k pandemii a čekání společnost na další stavební povolení je však nepravděpodobné, že by demolice začala v nejbližších měsících. Zřízení staveniště předpokládá stavební povolení do 31. května příštího roku.

Na místě Černigova má podle stavebního povolení vzniknout multifunkční objekt s jedním podzemním a pěti patry nadzemními. Hotelová věž, která tvořit protiváhu protější hodinové věži na hradeckém nádraží, pak bude mít pater dokonce 11. Čtyřhvězdičkový hotel Clarion nabídne celkem 163 pokojů s 326 lůžky, restauraci nebo wellness. Součástí komplexu bude také kongresové centrum s multifunkčním sálem pro 700 lidí nebo podzemní parkoviště pro 241 aut. Zbytek komplexu budou tvořit prostory kanceláří, kde má práci najít až 1200 lidí a také menší obchody.