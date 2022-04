Za stavební práce na opravě kiosku město zaplatilo 2,9 milionu korun. Dalších 880 tisíc bez DPH stálo dokončení a osazení reliéfů, které památku zdobí. Čtyři rotundy vznikly dva roky po dokončení nového mostu přes Labe v roce 1912 podle návrhu architekta Jana Kotěry.

Dva kiosky na jižní straně mostu nechal magistrát opravit v letech 2016 a 2018. Teď začínají řemeslníci pracovat i na posledním na pravém labském břehu. „Protější kiosek má opravený vnější plášť, ten protější prochází celkovou rekonstrukcí. Navrch střechy obou by se měly po desítkách let měly vrátit ozdobné ocelové květy,“ dodává Jan Falta. Poslední Kotěrův kiosek u Pražského mostu by měl být hotový do konce letošního října.

