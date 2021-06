Obecně prospěšná společnost Tyfloservis znovu otevře temnou kavárnu, která bude k dispozici v Soukromém hudebním klubu č. p. 4 na Velkém náměstí jako součást doprovodného programu mezinárodního divadelního festivalu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Kavárna bude fungovat ve dnech 21. až 23. června od 14 do 21 hodin. Návštěvníci do ní mohou vstoupit vždy v celou hodinu. Už do místnosti půjdou v klapkách na očích, které si sundají v podzemních prostorách. Zde stráví necelou hodinu v úplné tmě. Místa je možné dopředu rezervovat na telefonním čísle 608 572 341.