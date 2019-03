Divadlo Drak: O zlaté rybce

Hradec Králové - „Kde jsou ta přání? Voda je vzala.“ Autorská inscenace na motivy klasického pohádkového příběhu o rybce, která výměnou za svobodu dokáže plnit přání, a pošetilosti těch, kteří neví, co by si tak ještě mohli přát. Jenže moře je nevyzpytatelné, v jednu chvíli se tváří přívětivě jako dobrý starý známý, aby se vzápětí rozzuřilo a ztrestalo každého, kdo ho snad doposud nebral dostatečně vážně. Vždyť voda dokáže obdarovávat i brát. A moře, to je hodně, hodně vody. Pohádkový příběh pro celou rodinu v hradeckém divadle Drak, představení začne v pátek 15. března v 17 hodin.

Moravský večer s živou cimbálovkou a kapustnicí

Hradec Králové - Moravský večer s živou cimbálovkou, skvělým jídlem a vínem aneb první ze série tematických akcí, které pro rok 2019 chystá bar královéhradecký BB69. Akce se koná v pátek, celým večerem provází cimbálová kapela.

Pro všechny bude k mání „bezedná kapustnice“, škvarkové chleby nebo čtyřchodové degustační menu. A nebyl by to moravský večírek bez dobrého vína. Nenechte si ujít moravskou atmosféru v hradeckém baru BB69, večírek začne v pátek 15. března v 18 hodin.